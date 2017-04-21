Гончаренко установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА
- 21.04.2017, 19:16
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Московский клуб в семи первых матчах под руководством белоруса одержал четыре победы и три раза сыграл вничью.
ЦСКА в гостевом матче 24-го тура чемпионата России победил «Уфу» - 2:0.
Таким образом, московский клуб в семи первых матчах под руководством нового наставника Виктора Гончаренко одержал четыре победы и три раза сыграл вничью.
Тем самым белорусский специалист установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА, сообщает championat.com.