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Гончаренко установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА

  • 21.04.2017, 19:16
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Виктор Гончаренко
Фото: sport-express.ru

Московский клуб в семи первых матчах под руководством белоруса одержал четыре победы и три раза сыграл вничью.

ЦСКА в гостевом матче 24-го тура чемпионата России победил «Уфу» - 2:0.

Таким образом, московский клуб в семи первых матчах под руководством нового наставника Виктора Гончаренко одержал четыре победы и три раза сыграл вничью.

Тем самым белорусский специалист установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА, сообщает championat.com.


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