Виктор Гончаренко: ЦСКА не смирился с чемпионством «Спартака» 3 21.04.2017, 20:45

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Виктор Гончаренко

Белорусский наставник прокомментировал победу «армейцев» над «Уфой».

Главный тренер ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над «Уфой» (2:0) в рамках чемпионата России по футболу.

«Мне хорошо известно, как «Уфа» умеет обороняться. Были острые, опасные контратаки. Из-за этого мы получили пенальти в свои ворота. К счастью у нас есть лидер и капитан, который нас выручил. Такие вещи часто меняют игры. После отбитого пенальти мы стали играть.

Согласился ли ЦСКА с чемпионством «Спартака»? Мы должны быть мудрыми, думать о том, что у нас есть следующий матч, который мы должны выиграть. Смириться? Нет. Каждый тур будет прояснять ситуацию», — цитирует Гончаренко «Бизнес Online».