закрыть
22 апреля 2017, суббота, 23:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Гомеле во время легкоатлетического экомарафона умер один из участников

13
  • 22.04.2017, 20:58

Мужчине стало плохо после того, как он пробежал один километр.

65-летний гомельчанин умер во время забега на дистанцию 6,3 км. Мужчине стало плохо после того, как он пробежал один километр. Врачам дежурившей на мероприятии скорой помощи спасти его не удалось. Возможной причиной смерти называют проблемы с сердцем, пишет tut.by.

В пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики подчеркнули, что мужчина имел справку-допуск к участию в марафоне.

К участию в забеге допускались только не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортом лица. А участники забега на дистанцию 42 км должны были пройти соответствующую подготовку, — уточнили организаторы.

Экомарафон, организованный Белорусской федерацией легкой атлетики, прошел в Гомеле 22 апреля на двух дистанциях — 6,3 км и 42 км. Его участниками стали несколько тысяч представителей предприятий, организаций, учреждений, молодежь и любители активного образа жизни.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет