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Гомельчанин о БелАЭС: Пусть у себя в Дроздах строят!

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  • 26.04.2017, 21:21
  • 26,408

Участник «Чернобыльского шляха» из Гомеля рассказал, почему приехал в Минск.

«Я специально приехал на эту акцию из Гомеля, хотя наши активисты также проводят сегодня митинг. Приехал, потому что меня волнует эта проблема, волнует то, что у нас под боком строят бомбу. Пусть у себя в Дроздах строят! Просто все надоело. Надоела безработица, нечего есть, надоело лазить по мусоркам.

Их «абяцанкi-цацанкi» - поперек горла стоят. Мне не нужны эти два рубля, которые он мне будет платить. Я взрослый человек, гражданин своей страны. Хочу просто достойно жить, чтобы эти подростки не ходили с флагами, чтобы они сидели в офисе и решали житейские проблемы. Чтобы не нужно было ходить и всего добиваться на улицах.

Сегодня - 31 годовщина трагедии, сам я из деревни Бартоломеевка Гомельской области, которая очень пострадала. Вчера я там был и просто плакал на кладбище. Все мои сверстники лежат в могилах. Вот поэтому я и вышел сегодня», - рассказал участник акции.

Cайт Сharter97.org вел онлай-трансляцию «Чернобыльского шляха».


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