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Задержан начальник транспортной инспекции Гомельской области

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  • 27.04.2017, 15:30
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Сергей Чучвага был задержан в своем рабочем кабинете еще в середине прошлой недели.

Задержан начальник транспортной инспекции по Гомельской области Сергей Чучвага, сообщили tut.by два не связанных между собой источника.

О том, что задержан начальник транспортной инспекции, журналистам сообщил анонимный читатель. Эту информацию также подтвердил источник в правоохранительных органах. По его данным, еще в середине прошлой недели руководитель был задержан в своем рабочем кабинете. В Транспортной инспекции по Гомельской области информацию о задержании начальника комментировать отказались, тем не менее, сообщили, что Сергей Чучвага отсутствует на рабочем месте.

В центральном аппарате Транспортной инспекции Минтранса также не смогли подтвердить или опровергнуть задержание и посоветовали обратиться в соответствующие органы. СК информацию пока не комментирует.

Примечательно, что почти год назад было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела филиала ГУ «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций», который был задержан с поличным непосредственно после получения незаконного вознаграждения. Находясь под оперативным контролем, транспортник получил от индивидуального предпринимателя 1150 долларов за то, чтобы его грузовые автомобили не взвешивались, а документы на груз не проверялись.


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