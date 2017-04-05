закрыть
5 апреля 2017, среда, 15:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жена блогера Филипповича: Максим - сильный человек и патриот Беларуси

6
  • 5.04.2017, 12:17
  • 8,355
Юлия Филиппович
Фото: svaboda.org

5 апреля в 20:45 в Гомеле должны освободить известного блогера Максима Филипповича.

Об этом сообщила его жена Юлия Филиппович, передает «Радыё Свабода».

«Доченьке нашей я пока ничего не говорю, потому что мало ли что. 31 марта вечером я уже ездила встречать Максима. И многие друзья его приехали, но Максим из изолятора так и не вышел. Дочь очень плакала, что папа не приехал. Пока он отбывал 18-суточный арест за участие в «Марше нетунеядцев» в Гомеле и Бресте, ему добавили еще 7 суток за Молодечно. Произошла какая-то путаница в суде Советского района с определением дат отбытия ареста, потому и не говорю дочери, когда папа вернется домой», - объясняет Юлия Филиппович.

Известного гомельского блогера Максимa Филипповича должны были судить и в четвертый раз, на этот раз - за участие в акции протеста против «тунеядского» декрета в Пинске. Однако, по словам супруги блогера, протокол в этом деле вернули на доработку. Может, даже потому, что пинская милиция не ответила на вопрос, кто же пытался в Пинске украсть Филипповича? Ведь если бы пинчане не отбили гомельского блогера из когтей неизвестных в штатском, неизвестно, где бы он оказался.

Юлия Филиппович говорит, что Максим - сильный человек, и аресты его не сломят:

«Он по натуре сильный духом человек и патриот Беларуси. Уверена, что он не бросит заниматься блогерством, будет рассказывать о реальной жизни в стране. И уезжать мы никуда не собираемся, хотя, пока Максим был за решеткой, мне через социальную сеть поступил и такой совет: поискать спокойнее место за пределами Беларуси».

Юлия говорит, что она даже немного испугалась такого совета. Для себя решила, что неизвестные «доброжелатели» просто подталкивают ее к необдуманным шагам:

«Теперь я спокойна, готовлюсь встретить мужа. К вечеру приготовлю суп, картошку и курицу в молоке - это Максим любит».

Накануне Юлия Филиппович получила письмо из Гомельского горисполкома: Максима освободили от уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год - весной того года ему не продлили контракт водителя в ОАО «Сейсмотехника», и Максим попал в ряды «тунеядцев». Решение об освобождении от уплаты сбора якобы принято еще в феврале, на конверте дата отправки - 28 марта, а реально письмо Юлия получила только 4 апреля. Похоже, что власти обеспокоились тем, что международное сообщество зачислит гомельского блогера в политические заключенные.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!