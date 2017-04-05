Жена блогера Филипповича: Максим - сильный человек и патриот Беларуси 6 5.04.2017, 12:17

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Юлия Филиппович

Фото: svaboda.org

5 апреля в 20:45 в Гомеле должны освободить известного блогера Максима Филипповича.

Об этом сообщила его жена Юлия Филиппович, передает «Радыё Свабода».

«Доченьке нашей я пока ничего не говорю, потому что мало ли что. 31 марта вечером я уже ездила встречать Максима. И многие друзья его приехали, но Максим из изолятора так и не вышел. Дочь очень плакала, что папа не приехал. Пока он отбывал 18-суточный арест за участие в «Марше нетунеядцев» в Гомеле и Бресте, ему добавили еще 7 суток за Молодечно. Произошла какая-то путаница в суде Советского района с определением дат отбытия ареста, потому и не говорю дочери, когда папа вернется домой», - объясняет Юлия Филиппович.

Известного гомельского блогера Максимa Филипповича должны были судить и в четвертый раз, на этот раз - за участие в акции протеста против «тунеядского» декрета в Пинске. Однако, по словам супруги блогера, протокол в этом деле вернули на доработку. Может, даже потому, что пинская милиция не ответила на вопрос, кто же пытался в Пинске украсть Филипповича? Ведь если бы пинчане не отбили гомельского блогера из когтей неизвестных в штатском, неизвестно, где бы он оказался.

Юлия Филиппович говорит, что Максим - сильный человек, и аресты его не сломят:

«Он по натуре сильный духом человек и патриот Беларуси. Уверена, что он не бросит заниматься блогерством, будет рассказывать о реальной жизни в стране. И уезжать мы никуда не собираемся, хотя, пока Максим был за решеткой, мне через социальную сеть поступил и такой совет: поискать спокойнее место за пределами Беларуси».

Юлия говорит, что она даже немного испугалась такого совета. Для себя решила, что неизвестные «доброжелатели» просто подталкивают ее к необдуманным шагам:

«Теперь я спокойна, готовлюсь встретить мужа. К вечеру приготовлю суп, картошку и курицу в молоке - это Максим любит».

Накануне Юлия Филиппович получила письмо из Гомельского горисполкома: Максима освободили от уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год - весной того года ему не продлили контракт водителя в ОАО «Сейсмотехника», и Максим попал в ряды «тунеядцев». Решение об освобождении от уплаты сбора якобы принято еще в феврале, на конверте дата отправки - 28 марта, а реально письмо Юлия получила только 4 апреля. Похоже, что власти обеспокоились тем, что международное сообщество зачислит гомельского блогера в политические заключенные.