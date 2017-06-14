Гомельский активист рассказал ООН о «ряженных» судьях в Беларуси 8 14.06.2017, 13:45

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Владимир Непомнящих

Фото: svaboda.org

Владимир Непомнящих обжаловал штраф в $700 в Комитете ООН по правам человека.

Активист Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих ищет защиты в Комитете ООН по правам человека и для этого обратился в офис Верховного комиссара по правам человека в Женеве. На Родине жителя Гомеля власть преследовала максимально возможным штрафом (50 базовых величин) только за то, что он 1 мая на Октябрьской площади в Минске выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь!» и «Баста!», сообщает gomelspring.org.

Напомним, судья Центрального района Минска Сергей Костян выписал Владимиру Непомнящих максимальный штраф – 50 базовых, что составляет около 700 американских долларов.

«Непомнящих В.М. принял активное участие в митинге, выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь!» и «Баста!», что подтверждает свидетель Протасевич Ю.И., который совместно с Будько Р.А. несли службу по охране общественного порядка. Оснований сомневаться в достоверности этих свидетелей суд не находит в силу их последовательности, полноты и не противоречивости», - к такому вердикту пришел судья, проведя заочное судебное заседание.

«У нас в стране нет судов, есть специально подготовленные люди, которые, наряжаясь в судейские мантии, обслуживают власть. Бог им судья! Я обратился к международному правосудию – в Комитет ООН по правам человека, которому доверяю. И пускай власть сегодня не исполняет принимаемые там решения, я подожду, мне торопиться некуда», - заявил В.Непомнящих.

Правозащитник Леонид Судаленко, который помогает активисту защищать права преследование жителя Гомеля считает политически мотивированными.

«Всякий раз, ограничивая права гражданина, суд обязан доказать, для достижения какой цели он это делает. В кейсе Владимира судьи взяли показания милиционеров, наложили их на закон о массовых мероприятиях и получился вот такой бутерброд – право ты имеешь, но реализовать его ты не можешь!», - сказал Судаленко.

Напомним, в 2011 году во время молчаливых акций суд также наказал Владимира Непомнящих крупным административным штрафом за то, что он хлопал в ладоши. Комитет ООН по правам человека посчитал это грубым нарушением права на выражение мнения, так как государственные агенты не смогли доказать, для достижения какой цели страна преследовала своего гражданина.