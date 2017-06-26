На матче «Немана» с БАТЭ у болельщиков забрали плакат с молитвой 26.06.2017, 12:47

Сотрудник клуба заявил, что «нельзя такое держать на стадионе».

Неприятная ситуация произошла на гродненском стадионе в воскресенье 25 июня, когда «Неман» играл против борисовского клуба.

Гродненская семья Петревич решила поддержать родную команду молитвой и на матч с чемпионами пришла с плакатом, на котором была выдержка из Библии. Но написанное не понравилось специалисту по безопасности гродненского клуба и плакат был изъят в перерыве матча. Причина — незарегистрированный баннер, пишет hrodna.life.

Действия сотрудника клуба Сергея Гойжа не понравились семье, которая несколько часов рисовала плакат.

«Сотрудник клуба пришел в сопровождении милиции и просто забрал у нас Слово Божье. Сказал, что нельзя такое держать на стадионе, — рассказывает Анастасия Петревич. — Но что здесь плохого? Мы с детьми старались, рисовали целый вечер плакат, чтобы поддержать команду. Да, мы верующие и молимся за «Неман», тем более у наших ребят предстоял серьезный матч с сильным соперником. Мы хотели, чтобы Бог помог любимой команде обыграть чемпиона страны и именно поэтому пришли с молитвой на матч. После такого отношения ничего не хочется делать — никакого творчества. Мы же пришли на стадион с плакатом не против государства или какого-нибудь человека, мы просто написали чтобы Бог помог «Неману».

Специалист по работе с болельщиками гродненского клуба Ольга Трофимович во время матча подошла к трибунам, посмотрела плакат семьи Петревич и ничего запрещенного там не увидела. Несмотря на это, плакат в перерыве матча был изъят.

«По содержанию плаката ничего запрещенного на нем не изображено и не написано, — рассказывает Ольга. — Нет ничего плохого в выдержке из Библии, когда люди таким образом поддерживают «Неман». Да, по правилам регламента баннер должен быть зарегистрирован в реестре либо перед матчем утвержден у инспектора, но про такое информированы больше активные фанаты, нежели зрители или болельщики. Поэтому в начале матча я подошла к нашим болельщикам, посмотрела плакат и удостоверилась, что на нем все в порядке. Возможно, для уверенности нужно было сообщить инспектору матча, но о таком исходе не было и мысли в тот момент».

После матча инспектор ничего плохого в баннере не увидел, как и милиция. Но плакат семье Петревич так и не отдали.