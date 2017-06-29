Официальную прессу - в мусорку

Официальную прессу - в мусорку1
- 29.06.2017, 17:33
Активисты поддержали архитектора Сергея Ляпина в споре с «Гомельской правдой».
Фотографию с выпуском «Гомельской правды» над свалкой выложил блогер Максим Филипович, пишет сайт телеканала «Белсат».
Он подписал снимок: «Выбрасывал мусор и нашел в мусорном баке газету. Не смог остаться равнодушным и забрал ее домой».
Мы спросили блогера, не боится ли он, что издание подаст в суд и на него. На это Максим ответил:
«Во-первых, я всегда после прочтения газеты выбрасываю или мангал у родителей растапливаю. Во-вторых, я ее не выбрасывал, а нашел и спас».
На поступок блогера отреагировал правозащитник Леонид Судаленко. Он написал, что в отличие от Максима Филиповича, выбросил газету.
Активист сказал «Белсату», что не боится иска в суд.
Также фото с газетой в Facebook повесила общественная деятельница Евгения Стрижак.
«Эта газета – моя собственность, я отдала за нее целых 28 копеек, и могу делать что угодно: набивать ей обувь, мыть ей окна, выстилать мусорку, положить в кошачью уборную, резать на ней рыбу – не просто на «Гомельской правде», а даже на опубликованном там портрете Дворника, Якобсона или Лукашенко. «Гомельская правда», хотите мне это запретить? Попробуйте», – написала она.
Конфликт «Гомельской правды» с Сергеем Ляпиным начался после того, как архитектор подал иск на газету в суд за оскорбления. Ляпин неоднократно критиковал реконструкцию исторического центра, проспекта Космонавтов и строительства на еврейском кладбище. Один из авторов газеты называл Ляпина в своих публикациях «провокатором» и другими оскорбительными словами. Ляпин требует издание дать опровержение ложным сведениям и извиниться.
Позже «Гомельская правда» подала в суд на урбаниста за фото, на котором он держит газету над урной. В заявлении отмечается, что фото, на котором Ляпин выбрасывает газету, «не соответствует действительности».
Процесс по иску архитектора продолжится 5 июля.