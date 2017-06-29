Официальную прессу - в мусорку 1 29.06.2017, 17:33

Сергей Ляпин

Активисты поддержали архитектора Сергея Ляпина в споре с «Гомельской правдой».

Фотографию с выпуском «Гомельской правды» над свалкой выложил блогер Максим Филипович, пишет сайт телеканала «Белсат».

Он подписал снимок: «Выбрасывал мусор и нашел в мусорном баке газету. Не смог остаться равнодушным и забрал ее домой».

Мы спросили блогера, не боится ли он, что издание подаст в суд и на него. На это Максим ответил:

«Во-первых, я всегда после прочтения газеты выбрасываю или мангал у родителей растапливаю. Во-вторых, я ее не выбрасывал, а нашел и спас».

На поступок блогера отреагировал правозащитник Леонид Судаленко. Он написал, что в отличие от Максима Филиповича, выбросил газету.

Активист сказал «Белсату», что не боится иска в суд.

Также фото с газетой в Facebook повесила общественная деятельница Евгения Стрижак.

«Эта газета – моя собственность, я отдала за нее целых 28 копеек, и могу делать что угодно: набивать ей обувь, мыть ей окна, выстилать мусорку, положить в кошачью уборную, резать на ней рыбу – не просто на «Гомельской правде», а даже на опубликованном там портрете Дворника, Якобсона или Лукашенко. «Гомельская правда», хотите мне это запретить? Попробуйте», – написала она.

Конфликт «Гомельской правды» с Сергеем Ляпиным начался после того, как архитектор подал иск на газету в суд за оскорбления. Ляпин неоднократно критиковал реконструкцию исторического центра, проспекта Космонавтов и строительства на еврейском кладбище. Один из авторов газеты называл Ляпина в своих публикациях «провокатором» и другими оскорбительными словами. Ляпин требует издание дать опровержение ложным сведениям и извиниться.

Позже «Гомельская правда» подала в суд на урбаниста за фото, на котором он держит газету над урной. В заявлении отмечается, что фото, на котором Ляпин выбрасывает газету, «не соответствует действительности».

Процесс по иску архитектора продолжится 5 июля.