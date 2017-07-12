Сумар покрывает экономические преступления? 2 12.07.2017, 22:56

Бывший глава Брестской области угодил в скандал.

Брестская фирма «Бетон-Солид» занимается бетонными смесями для строительства. Учредители – люди с техническим образованием, искали способ поднять эффективность продаж, расширить рынки. Нашли оборотистого директора, гражданина Латвии Юрия Кардаша, который обещал покорить балтийские рынки, пишет «Белсат».

Сейчас фирме «Бетон-Солид» нечем платить за офис

2 года назад Юрий Кардаш попросил основателей «Бетон-Солид» одолжить деньги на бизнес гражданской жены, Светланы Миллер. 180 миллионов неденоминированных рублей под 6% годовых оформили договором займа на фирму «А-Столия Групп», которой руководит Миллер.

Все было хорошо, пока в марте 2016-го не выяснилось, что Кардаш без ведома учредителей перевел на счета жены фирмы еще $ 60 тыс., принадлежащих «Бетон-Солид». А Светлана Миллер через латвийский банк перевела всю сумму на Кипр, в фирму, которой раньше переводила средства из других источников.

Казалось бы, прекрасная возможность для милиции, КГБ и Комитета госконтроля раскрыть резонансное уголовное дело об офшорах. Но пострадавшие 8 раз получали из Отдела по борьбе с экономическими преступлениями один ответ – проверка прошла.

Почему уголовного дела не будет?

Пострадавшие попали в замкнутый круг. КГБ и Комитет госконтроля молчат. Экономический суд Брестской области рассматривает ситуацию как обычный хозяйственный спор. При этом прокуратура находит в действиях массу нестыковок, отправляет экономическую милицию делать новые проверки.

«Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Юрия Кардаша является незаконным и подлежит отмене ввиду неполноты проведенной проверки», – заявила Маргарита Макарук из прокуратуры Брестской области.

И так уже 8 раз

Следствие и суд идут с нарушениями. Пострадавшие боятся, что у них заберут главное доказательство вывода денег – тот самый первый договор на 180 миллионов неденоминированных рублей.

«У нас пыталась забрать на судебном заседании его судья. Хотя ей нет нужды в оригинальном договоре, мы представили ей нотариально заверенную копию. Сейчас повторно пытаются взять через Ленинский РУВД. Мы боимся, что после экспертизы договор исчезнет или будет сфабрикован», – утверждает Леонид, основатель «Бетон-Солид».

Причем тут Сумар?

Пострадавшие считают, что дело с офшором буксует потому, что Светлана Миллер – жена Кардаша – это племянница Константина Сумара, бывшего главы Брестской области. А пока ее не преследуют, Миллер начала ликвидацию своей фирмы. Продала служебную машину своему гражданскому мужу, и оформила еще один договор займа на совершенно другую фирму Юрия Кардаша – «Лексим», чтобы не платить «Бетон-Солиду».

Сама фирма «А-Столия Групп» выехала из своего офиса, ни рабочие, ни домашний номер телефона Кардаш и Миллер не отвечают. Еще немного затягивания следствия – и все, концы в воду.