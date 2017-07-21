Siemens прекратил сотрудничество с российскими компаниями 13 21.07.2017, 10:08

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Siemens, чьи турбины обнаружились в Крыму, прекращает поставку в РФ оборудование для электространций.

Компания Siemens решила прекратить сотрудничество с российскими фирмами с госучастием из-за скандала вокруг газотурбинных установок, которые были незаконно поставлены в Крым. Также концерн прекратит участие (46%) в российской компании "Интеравтоматика".

В заявлении компании говорится, что все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани (Краснодарский край), были незаконно перемещены в Крым, сообщает "Интерфакс".

В своем утверждении концерн ссылается на полученную им надежную информацию.

Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц компании - клиента ("Технопромэкспорт"), ответственных за перемещение турбин, которые предназначались для электростанции в Тамани, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного.

Неделю назад немецкая пресса сообщала со ссылкой на источники, что Siemens после скандала с поставленными в Крым турбинами подумывает об уходе из России. Речь шла о возможном выходе из Siemens Gas Turbines Technologies - совместного предприятия с российскими "Силовыми машинами", которые изготовили турбину, а также из российской компании "Интеравтоматика. В самом концерне сообщение о намерении Siemens покинуть российский рынок назвали спекуляцией.

Впервые о поставках газовых турбин для крымских электростанций агентство Reuters сообщило 5 июля. Немецкая компания подтвердила, что минимум две турбины, поставленные компании "Технопромэкспорт" ("дочка" "Ростеха"), были отправлены в Крым - против желания Siemens, без ведома компании и в нарушение санкций ЕС, введенных после присоединения украинского полуострова к России, которое на Западе считают аннексией.