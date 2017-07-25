закрыть
25 июля 2017, вторник, 17:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Гомеле фирма-застройщик обманула людей на десятки тысяч долларов

  • 25.07.2017, 17:36

Каждый из дольщиков потерял в среднем 30 — 40 тысяч долларов.

Строительство многоэтажных домов за жилищные облигации становится все более востребованным на рынке услуг. Свои плюсы в подобном варианте решения квартирного вопроса видят как фирмы—застройщики, так и клиенты. Однако не все безоблачно и на этом пути к новоселью, пишет сайт «Сильные Новости».

В Гомеле сейчас разгорается настоящий скандал вокруг такого дома—фантома. Местная фирма, затеявшая строительство многоэтажки по жилищным облигациям, оставила дольщиков без квартир и денег. Больше года застройщику удавалось уходить от ответов и ответственности. Ныне предприниматель Константин Ц. арестован по подозрению в мошенничестве и хищении.

Место событий — улица Тельмана, расположенная в комфортном уголке центра города. Здесь есть все: транспортные развязки, магазины, поликлиники, сады и школы. Жить в таком районе по—настоящему удобно. Это все ж не заурядный массив новостроек на окраине, где всегда напряженно с благами цивилизации. Именно в этой особо привлекательной точке на карте гомельское ООО «ЦентрЛизинг» в 2014 году получило право построить два десятиэтажных дома. Из дополнительных условий, которые компании нужно было выполнить на пути к реализации проекта, значился снос небольшого пятна частного сектора и расселение его жильцов.

В местных газетах появились объявления о возможности построить квартиру на Тельмана за жилищные облигации. Одним из тех, кто доверил свои мечты и планы «ЦентрЛизингу», оказался 35—летний Андрей Сивуха, чья семья решилась на затратное дело. Андрей о мытарствах рассказывает ровно. По всему чувствуется, эмоций у него не осталось:

— Знаете, столько передумали за это время. У нас уже двое детей, живем с родителями...

— А почему выбрали частника? Не было других предложений?

— Были. Но здесь место очень хорошее. Все нужное для семьи с маленькими детьми — рядом. Это подкупило. Продали машину, гараж, одолжили недостающую сумму и в 2014 году заключили договор с «ЦентрЛизингом» на строительство однокомнатной квартиры. Для этого приобрели жилищные облигации, выпущенные застройщиком, на 35 тысяч долларов. Цена за квадратный метр была в пределах 950 долларов. Тогда не сомневались, что дом построят, ведь в документах упоминались две многоэтажки. К тому времени первая уже была практически готова. Застройщик заверял, что это — единый проект и волноваться не о чем.

Однако пришлось не просто поволноваться. Не только Андрею, но и еще 20 дольщикам. На протяжении года ноль движения по сносу частного сектора и работам на стройплощадке. В противовес очевидному — заверения руководства фирмы: квартиры будут, просто возникли трудности... В конце 2015 года, когда по договору закончился нормативный срок строительства дома, многие дольщики решили забрать деньги. Это желание обострилось, когда в 2016 году истек срок пользования земельным участком для возведения многоэтажки. Однако вернуть свои кровные оказалось непосильным делом. Андрей продолжает историю, в которой каждый из дольщиков потерял в среднем 30 — 40 тысяч долларов:

— «ЦентрЛизинг» обязан был выплатить всю сумму в течение 60 дней. Но этого не произошло. Мы обратились в суд о взыскании своих денег, отдав за иск 5 процентов от стоимости квартиры и за адвоката, что, поверьте, является немаленькой суммой. Выиграли суд, но это все равно не ускорило возврат наших средств. Знаете, было бы смешно, если бы не было так грустно: все арестованное на фирме имущество — это в общей сложности 691 рубль!

Кабинеты, инстанции, службы. Все это есть в бумагах обманутых дольщиков. Переписки — тома. Решений — хватает. А вот результата... Тем временем на пике событий коммерсант пропал из поля зрения. Во всяком случае, дольщикам не удавалось отыскать его в пределах областного центра. Поговаривают, решал вопросы в России, где у него якобы бизнес. Отдельным клиентам помаленьку стал возвращать деньги. Но не всем и не полностью.

Информация об истинных делах предпринимателя отрывочна. Больше из сарафанного радио: что задолжал он 60 предприятиям Гомеля, что достраивал первый дом за счет дольщиков второй многоэтажки—фантома, что часть людских денег переводил на свои коммерческие проекты, в том числе в Россию, где у него будто бы есть бумажная фабрика.

В прокуратуре области и в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области к этой путаной истории отнеслись, как и требует закон. Подозрение в мошенничестве и хищении, основанное на предварительно собранных фактах, стало поводом для недавнего задержания 38—летнего предпринимателя Константина Ц. Материалы переданы в областное управление Следственного комитета. Пока подробности не разглашаются. Работа в начале пути.

Вопросов действительно много. Где деньги дольщиков и как их вернуть? Почему владельцы жилищных облигаций, которые по закону сопровождаются залоговыми, банковскими или страховыми гарантиями, оказались беззащитны? Какие службы обязаны и обязаны ли контролировать этапы реализации коммерческого проекта, напрямую связансвязанного с интересами людей? Гомельская ситуация, быть может, и нетипичная. Но разбираться в ней стоит детально. Во—первых, для того, чтобы закрыть доступ в жилищное строительство случайным фирмам и уж тем более отсечь мошенников от этой темы. Во—вторых, сделать максимально безопасным для людей рынок жилищных облигаций, коль такой вариант имеет в стране официальный статус.


Мнение

Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты