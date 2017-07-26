Что означают новые санкции США против Кремля Дмитрий Гомон, espreso.tv

26.07.2017, 22:48

Санкции США против России станут действительно жесткими.

Не давать денег российским банкам, следить за олигархами, поддерживать Украину и создать Фонд противодействия российскому влиянию. Что означают новые санкции США против Кремля.

Палата представителей США подавляющим большинством поддержала законопроект, который значительно расширит санкции против России. Теперь ждем, подпишет ли его Дональд Трамп.

Вероятность вето мизерная, поскольку на днях пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сообщила, что президент собирается поддержать законопроект.

Какие новые санкции могут ввести против России

1. Законопроект значительно сузит возможность привлечения новых инвестиций для строительства российских трубопроводов. Таких как, например, "Северный поток 2", который угрожает энергетической отрасли Украины.

Законопроект дает Белому дому возможность вводить санкции против тех, кто инвестирует в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудования (в том числе в лизинг), технологии и услуги. Наказывать будут тех, кто или разово инвестировал более $1 млн, или более $5 млн в течение года.

2. В законопроекте указано, что США продолжат препятствовать реализации проекта "Северный поток-2". Причина заключается в его "пагубных последствиях для энергетической безопасности ЕС, развитии газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине".

3. Американским компаниям и физическим лицам будут запрещены операции с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. На сегодня ограничение составляет 90 дней. Фактически это запрет на "длинные кредиты". Продолжительность соглашений по предоставлению финансирования российским энергетическим компаниям планируется ограничить 30 днями.

4. Минфин США получит возможность получать записи с банкоматов и безналичных операций, чтобы иметь возможность лучше противодействовать противоправной деятельности российских олигархов в США. Также под санкциями могут оказаться те, кто инвестирует в российскую "коррумпированную приватизацию".

5. США намерены помогать Украине и своим союзникам и партнерам в Европе "снижать зависимость от российских энергоресурсов, особенно природного газа, что использует правительство РФ как оружие, чтобы запугивать другие страны и влиять на них".

Законопроект потребует от Госдепа и Минфина США сотрудничать с Украиной и выработать план по снижению ее зависимости от импорта российских энергоносителей.

6. Законопроект имеет целью усилить союзников США, которые ведут борьбу против российской агрессии. В частности, будет выделено $250 млн на создание Фонда противодействия российскому влиянию, который будет производить программы для стран ЕС и членов НАТО.

Приоритет будет отдаваться программам, которые развивают кибербезопасность, имеют целью борьбу с общественной коррупцией, противостоят дезинформации, отвечают на гуманитарные кризисы и поддерживают демократические институты.

7. Законопроект предусматривает введение санкций против граждан России, которые нарушают кибербезопасность, поставляют оружие в Сирию, нарушают права человека и имеют отношение к коррумпированной приватизации государственных активов в РФ.

Как именно будет работать закон о санкциях

Законопроект имеет несколько важных нюансов, которые важны для понимания того, что собственно приняли конгрессмены и какие последствия это будет иметь.

1. Фактически в законопроекте объединяются в одно целое шесть санкционным указов, одобренных Бараком Обамой. Теперь не будет разделения на крымские санкции и донбасские санкции, которые периодически продлевались опять же указами президента. Теперь все эти санкции идут одним пакетом. Хронологию введения этих санкций можно посмотреть здесь.

2. Обамовские санкции делятся на персональные и секторальные. Первые включают запрет на въезд в США и заморозку активов, если такие есть на территории США для ряда лиц, причастных к аннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе. Также они включают перечень компаний, с которыми американцам запрещено иметь дело.

Секторальные санкции были болезненны для России, потому что ударили по финансовой, энергетической и оборонной отраслям.

Кстати, 20 июня, в день визита президента Порошенко в США, администрация Трампа расширила персональные санкции: в список попали новые фамилии россиян, крымских и донбасских сепаратистов и их компании.

3. Законопроект открывает путь к введению новых санкций, в том числе и секторальных. Главными целями будут энергетическая, горнодобывающая и металлургическая промышленность, морской и железнодорожный транспорт.

Законопроект не называет фамилий лиц и названий компаний, против которых вводят санкции. Конкретных адресатов будет определять американский Минфин. А законопроект определяет поле деятельности: указывает за что наказывать, в каких отраслях экономики и т.п.

4. Тот факт, что все предыдущие санкции вводились указами президента, был его слабостью. Теоретически это означало, что отменить их можно так же легко, одним указом президента. Закон сделает невозможным такой вариант. Теперь для отмены санкций обязательно понадобится одобрение Конгресса.

Почему Евросоюз против

В Евросоюзе начали критиковать новый законопроект с момента его одобрения Сенатом в июне. Первыми отреагировали МИД Германии и Австрии, которые обеспокоены судьбой "Северного потока 2". Обе страны выступают партнерами "Газпрома" в проекте нового газопровода.

Недавно же стало понятно, что Еврокомиссия будет противодействовать введению новых санкций. В ее официальном заявлении основной упор сделан на том, что санкции должны вводиться синхронно. Именно так было во времена президентства Обамы.

Также в заявлении утверждается, что односторонние действия Конгресса "могут иметь непредсказуемые последствия не только в вопросе трансатлантического единства, но и в вопросе экономической и энергетической безопасности ЕС".

По словам представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, в Евросоюзе задействовали все дипломатические каналы, чтобы обратиться к США по поводу опасений по поводу новых санкций.

Сайт EurАctiv обнародовал список из восьми совместных российско-европейских проектов, которым угрожают новые санкции. Это Балтийский завод по производству сжиженного газа в Ленинградской области ("Газпром" и Schell), "Голубой поток" (Eni и "Газпром"), Каспийский трубопроводный консорциум (Schell, Eni и "Роснефть"), "Северный поток 1" (несколько европейских компаний и "Газпром"), "Северный поток 2" (несколько европейских компаний и "Газпром"), расширение "Сахалин-2" (Shell и "Газпром"), "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод" (BP и "Лукойл"), нефтяное месторождение Зохр (BP, ENI и "Роснефть").

Пока неизвестно, насколько успешными будут попытки европейской дипломатии блокировать новые санкции. Но уже очевидно, что Европе очень не хочется терять совместный нефтегазовый бизнес с Россией.

Дмитрий Гомон, espreso.tv