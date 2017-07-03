Несправедливые жировки довели гомельчан до голодовки 3.07.2017, 22:13

Пренебрежительное отношение чиновников довело жителей Гомеля до отчаянного шага.

Гомельчанка Оксана Филипенко годами добивалась подписать договор на поставку электроэнергии. Женщина обращалась в жилищно-коммунальные службы, горисполком и даже прокуратуру — все бессмысленно. В знак протеста против действий чиновников КЖРЭУП «Центральное» она начала голодовку, передает «Белсат».

«Другого выхода просто нет. Они просто людей не услышат. Может это ... Возможно, когда я умру, пойдет резонанс», - с отчаянием говорит Оксана Филипенко.

Проблеме не один год

Жители гомельского дома на улице Урицкого 14 хотят иметь личный счет, чтобы каждый мог платить за электричество согласно показателям счетчика. Люди требуют, чтобы им разрешили подписать договор. Однако чиновники упорно отказывают в этой, казалось бы, обычной процедуре.

«Почему этот элементарный вопрос не решается 10 лет? У нас нет этому объяснения, мы его не слышим, хотя мы его задаем», - обращает внимание Оксана.

Госпожа Филипенко уже 6 лет не платит за свет

Примечательно, что электричество ей до сих пор не отключили. Женщина настаивает, чтобы их дом передали на баланс «Гомельэнерго», которое бы направляло справедливые жировки и отвечало бы за безопасность проводки.

Соседи Оксаны Филипенко поддерживают отчаянные меры женщины и даже готовы пойти за ее примером.

«У нас, наверное, скоро все так будут делать. Мы скоро тоже будем сидеть на голодовке, потому что это просто невыносимо. Так как они смеются и издеваются, мне, матери двух детей, они смеются в лицо», - возмущается Елена Гринько, соседка Оксаны.

Возмущенные жители добавляют, что чиновники нарушают законодательство о правах потребителей. Такое упрямство и нежелание выполнить требование людей гомельчане связывают с вероятным наличием коррупции.