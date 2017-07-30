Путин назвал число покидающих РФ дипломатов из США 9 30.07.2017, 21:55

Владимир Путин

Фото: getty images

Москва в ответ на антироссийские санкции Вашингтона приняла решение сократить численность американских дипломатов в стране.

Россию будут вынуждены покинуть 755 сотрудников дипломатических миссий США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1».

«Тысяча с лишним сотрудников – дипломатов и технических работников – работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что этот шаг стал ответом на «ничем не спровоцированные» санкции со стороны США.

В декабре 2016 года в рамках санкционного пакета против РФ власти США изъяли две загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде. Кроме этого, Государственный департамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. В заявлении спикера Госдепа Марка Тонера говорится, что их действия «не соответствовали дипломатическому или консульскому статусу».

В мае 2017 года помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия ожидает возврата российской собственности в США, и пригрозил ответными мерами.

25 июля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. 27 июля новые санкции поддержал Сенат. Далее законопроект должен поступить на утверждение президента США Дональда Трампа.

В ответ на новые санкции США Россия отобрала американскую дипсобственность в Москве и потребовала сократить число американских дипломатов в РФ до 455 человек.