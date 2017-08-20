Перед учениями «Запад-2017» через Неман возвели подозрительный мост 3 20.08.2017, 14:48

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Что может стоять за строительством моста в пустынной местности на белорусско-литовской границе?

Через несколько недель рядом с государственной границей Литвы пройдут крупные российско-белорусские учения «Запад-2017», за подготовкой к которым в Литве наблюдают с беспокойством, сообщает ЛРТ в передаче «Специальное расследование» (перевод – delfi.lt).

В столько неспокойное время рядом с Неманом, по которому проходит граница Литвы и Беларуси, был построен новый мост через впадающую в него реку рядом с Беларусью. Кто и зачем построил этот, обошедшийся в четверть миллиона, мост, когда учения «Запад» уже скоро?

У литовской границы Россия концентрирует многотысячный контингент, уже в сентябре здесь начнутся военные учения «Запад-2017»: вооруженные солдаты, танки, бронетранспортеры, другая военная техника – все это будет всего в нескольких километрах от Литвы.

Ситуация там, где сегодня заканчивается граница ЕС и НАТО, очень серьезная. «Я и сам в январе не мог подумать, что ситуация с сфере безопасности так изменится. Сомневаюсь, проектировал ли кто-либо до оккупации Крыма, что в XXI веке может так случаться, что одно государство вторгается в другое, отрывает кусок его территории, продолжает агрессивную политику, которая на Западе называется крупнейшей для себя угрозой, индоктринируется собственное общество, кибернетические и информационные атаки направляются на страны Европы», – говорит глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Витаутас Бакас.

Политолог, член Сейма во фракции консерваторов Лауринас Кащюнас уверяет, что в первую очередь нужно обратить внимание на то, какой будет Беларусь после учений.

«Есть много интерпретаций и мыслей, что самостоятельность Беларуси, особенно в военной сфере, может стать еще меньшей, чем была до сих пор. Уже сейчас реально произошла военная интеграция России и Беларуси. Многие говорят, что роковая кнопка действий уже даже не в Минске, а в Москве, и в любом случае Россия стремится еще больше абсорбировать Минск. Вопрос – уйдут ли эти российские солдаты, которые в данный момент уже начали прибывать на учения, или нет», – говорит политолог.

Нет ли опасности, что в Литве повторятся сценарии Грузии и Украины: По словам Кащюнаса, мы не должны забывать болезненного исторического опыта, когда, прикрываясь военными учениями, Россия вторглась в Грузию.

«Учения мы можем оценивать как регулярные, которые проходят каждые четыре года. Я бы подчеркнул, что они наступательного характера. Нужно исторически оценивать несколько вещей: были такие учения «Кавказ-2008», в которых принимала участие 59-ая российская армия, а через несколько недель она уже стояла в нескольких десятках километров от Тбилиси. Не хочу сказать, что здесь есть какая-то аналогия, поскольку мы все же страна НАТО, и обладаем всеми инструментами сдерживания, однако это опыт, который нужно иметь в виду», – уверен Кащюнас

Однако, пока рядовые пограничники днем и ночью наблюдают и охраняют государственную границу, их руководство в прямом смысле слова тянет мост в Россию.

Деревня Свентиянск – у границы Литвы и Беларуси. Здесь граница идет по реке Неман, а через впадающую в нее реку Балтойи Анча (Baltoji Ančia) несколько недель назад был возведен новый мост, который обошелся в четверть миллиона евро. Заказчик – Друскининкайское самоуправление. Средства на мост были выделены из бюджета программы по уходу за дорогами местного значения Литовской автомобильной и дорожной дирекции.

Вице-председатель КНБО Арвидас Анушаускас не скрывает своего удивления, что сотни тысяч евро были вложены в мост на нежилой территории рядом с границей с Беларусью.

Староста сянюнии Капчямесче Лаздийского района Видмантас Дамбраускас обеспокоен не только самой задумкой, но и темпами, а также временем строительства: мост построили за несколько месяцев и, как специально, сейчас, когда на носу учения «Запад-2017».