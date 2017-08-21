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Посольство США в РФ прекращает выдачу виз белорусам

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  • 21.08.2017, 12:17
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Собеседования для граждан Беларуси будут перенесены в посольства в Варшаве, Киеве и Вильнюсе.

Посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции, сообщает meduza.io.

С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве. С 21 августа начнется отмена собеседований, назначенных в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ограничения сохранятся до тех пор, пока действует режим сокращения штата дипмиссии. Консульские сборы за визы будут действовать в течение года.

Собеседования для граждан Беларуси будут перенесены в посольства в Варшаве, Киеве и Вильнюсе.

Консульства в российских регионах продолжат оказывать услуги только гражданам США.

28 июля российский МИД объявил, что в ответ на очередные американские санкции Россия ограничивает количество сотрудников диппредставительств США в России. В результате штат дипмиссии сократится более, чем на 700 человек.

В декабре 2016 года США выслали из страны 35 российских дипломатов после доклада разведки о вмешательстве Москвы в предвыборную кампанию.


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