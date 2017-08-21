Привет от дяди Сэма 12 Роман Цимбалюк, Facebook

21.08.2017, 19:38

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Усложнение выдачи виз в США - привет дяди Сэма за оккупацию Крыма и Донбасса.

Око за око, зуб за зуб.

Сегодня на Кремль хорошенько наехали американцы. Сильно усложняется выдача виз для граждан России на российской территории. Граждан Беларуси перенаправляют в Киев, Вильнюс и Варшаву.

Реакция россиян интересна. Понятно, что объясняется это русофобией, наследием Обамы и «плохим» Конгрессом.

Но Сергей Лавров в этом видит практически угрозу для действующего режима в РФ. Прямо говорит, что это попытка вызвать недовольство среди россиян непосредственно руководством России. И тут же упоминает угрозу «оранжевой революции».

Что-то тут не так. Если рейтинг сами знаете кого 86%, то чего вы боитесь?

Жалко, нет перед глазами свежей статистики об эмиграции из РФ в США сейчас. Обычно чем громче кричат о загнивающей Америке, тем больше туда стремится людей. Показательно, что ответных мер против американцев не будет, ведь поток желающих получить визу РФ среди американцев явно меньше. Количество американских экспатов в РФ все время уменьшается. Причина не только в отношениях Кремля и Белого дома, все проще – после девальвации рубля здесь стало не так выгодно работать.

И пусть мне кто-то еще скажет, что наш безвиз с Евросоюзом «фигня». Посмотрите, как в России расстроились по этому поводу.

Товарищи россияне! Если вы не понимаете, так это вам всем большой привет дяди Сэма за оккупацию Крыма и Донбасса. А то в РФ как-то забывают, с чего все началось. Не надо забывать.

Сегодня еще первая встреча Волкера и Суркова по Донбассу в Минске. Фон задан хороший.

Роман Цимбалюк, Facebook