Пара из Бреста попала на самый неординарный в мире фестиваль в пустыне Невада 7 28.09.2017, 16:36

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С 27 августа по 4 сентября в штате Невада прошел очередной фестиваль Burning Man.

Ежегодно с 1986 года в глухой пустыне в нескольких часах езды от города Рино на 8 дней образуется целый город Black Rock City, где нет ограничений, а приветствуются полный радикализм и самовыражение, пишет vb.by.

На это событие ежегодно съезжается около 75 тыс. человек со всего мира, среди которых известные мировые деятели и звезды – основатель Facebook Марк Цукерберг, певица Кэти Перри, актриса и певица Перис Хилтон и др. В этом году в фестивале приняли участие и брестчане – солисты группы «PROSSPEKT» Ольга Палюшик и Николай Знахарчук. Ребята поделились с «Вечеркой» своими впечатлениями о фестивале, а также рассказали, чем же манит Burning Man столько людей и почему многие готовы выложить до нескольких тысяч долларов, чтобы попасть туда.

ГОРОД-ПРИЗРАК

Burning Man проводится в США с 1986 года и с тех пор обрел всемирную популярность и множество поклонников. Этот фестиваль отличается от обычных хотя бы тем, что проводится в пустыне, где нет ничего, кроме песка. Но к старту Burning Man на пустующем месте появляются необычные фигуры, целые инсталляции, вокруг которых размещаются лагеря участников. Всего за несколько дней в пустыне вырастает целый город Black Rock City, где есть церковь, детский садик, медпункты. На создание гигантских скульптур художники получают специальные гранты, а волонтеры помогают это все устанавливать. Люди передвигаются по огромной площади на велосипедах, мутант-карах и передвижных сценах в виде дракона или огромного вертолета. Необычен и внешний вид многих участников. Все это создает впечатление, будто вы попали в далекое будущее или по крайней мере находитесь на съемках голливудской фантастики. Но 10-12 дней спустя этот дикий футуристический город бесследно исчезает с лица Земли.

На фестиваль приезжают из разных уголков США. Но немало можно встретить людей из Европы, России. А вот белорусов там немного. Брестчане Ольга и Николай были на Burning Man не просто участниками, но и выступающими.

– Мечтали попасть на фестиваль с того момента, как только приехали в США – 3 года назад. Навязчивая идея там выступить теплилась в течение этого года. Мы были бы счастливы оказаться там в любом качестве. Но так получилось, что нас пригласили и выступить. Отыграли два концерта и диджейский сет, – рассказывает Николай.

МЕСТО, ГДЕ ДЕНЬГИ – НЕ ГЛАВНОЕ

Фестиваль Burning Man – это попурри развлечений: мастер-классы, танцевальные воркшопы, концерты, различные шоу, йога, кулинарные поединки, спа – все, что угодно. И за все это платить не надо.

– Деньги там не курсируют. Вы можете купить только лед и кофе. Там все принадлежит всем и происходит взаимообмен талантами, едой, эмоциями, подарками. Вы абсолютно свободны в самовыражении, пока ваша свобода не нарушает свободы другого человека. Вы не увидите в песке ни одного сигаретного окурка на площади 13 км кв. Принцип невмешательства в природу – один из основных на фестивале, – рассказывает Ольга Палюшик.

Развлечения и шоу на Burning Man бесплатны. Однако, чтобы попасть на фестиваль, потратиться надо немало. Входной билет стоит от 490 до 1200 долларов. Вдобавок к этому стоит включить расходы на дорогу от Рино до Black Rock City, прикупить еду, воду и все необходимое для обустройства кемпинга.

– Это одно из самых дорогих мероприятий в мире. Вы потратите 1000-4000 долларов на человека. Тем не менее, большая часть билетов выкупается за полгода до мероприятия всего за 30 минут, и то на основании лотереи, – дополняет Николай.

«ЛЮДЯМ ДАЕТСЯ СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ, И ОНИ УМЕЮТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ»

На фестивале брестчан удивили многие вещи: как шоу, громадные инсталляции, так и организация фестиваля, поведение людей. И многое просто не укладывается в стереотипы белорусов.

– Вы не увидите на центральной части Black Rock City полицейского, как не увидите ни драки, ни насилия. Людям дается полная свобода действий, и они умеют ею пользоваться: бары, алкоголь – все бесплатно – и ни одного невменяемого! Желание отдавать – больше желания получать. Вас накормят и обогреют, даже если вы приедете в пустыню с одним рюкзаком. И ни разу за все время мы не слышали о кражах. А ведь правда: попроси – и тебе дадут, что надо. К чему воровство? Кстати, социологи, маркетологи и футурологи тщательно изучают на Burning Man эту удивительную модель общественной самоорганизации, – рассказывает Ольга.

Burning Man сильно впечатлил брестчан, удивил своей открытостью, показал другой мир, перевернул взгляды на жизнь:

– Нам сказали: «Вы уже никогда не будете прежними после Burning Man». И это правда. Ты словно познаешь какую-то тайну, видишь совершенно иные социальные и творческие модели. Начинаешь мечтать о следующем фестивале, когда этот еще не закончился. И в аэропорту, когда другой «бёрнер» легко выделит вас из толпы, вы будете таинственно и мудро улыбаться, зная, что оба видели жизнь на другой планете, – подводят итог Ольга и Николай.