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Надежда Скардино выиграла малый Хрустальный глобус

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  • 11.01.2018, 18:01
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Надежда Скардино
Фото: biathlon.by

Белоруссккая биатлонистка стала лучшей в в зачете индивидуальных гонок.

Малый хрустальный глобус присуждается за победы в одной из дисциплин. Надежда Скардино по итогам первой половины Кубка мира в индивидуальной гонке на 15 километров набрала наибольшее число баллов, сообщает «Радыё Свабода».

Ранее Надежда Скардино выиграла индивидуальную гонку в шведском Эстерсунде.

Сегодняшняя гонка в немецком Рупольдинге - вторая и последняя в нынешнем сезоне Кубка мира. Остальные этапы не предусматривают индивидуальных гонок.

Третья индивидуальная гонка сезона состоится 14 февраля 2018 года на Олимпийских играх в Южной Корее.


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