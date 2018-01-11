Надежда Скардино выиграла малый Хрустальный глобус 6 11.01.2018, 18:01

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Надежда Скардино

Фото: biathlon.by

Белоруссккая биатлонистка стала лучшей в в зачете индивидуальных гонок.

Малый хрустальный глобус присуждается за победы в одной из дисциплин. Надежда Скардино по итогам первой половины Кубка мира в индивидуальной гонке на 15 километров набрала наибольшее число баллов, сообщает «Радыё Свабода».

Ранее Надежда Скардино выиграла индивидуальную гонку в шведском Эстерсунде.

Сегодняшняя гонка в немецком Рупольдинге - вторая и последняя в нынешнем сезоне Кубка мира. Остальные этапы не предусматривают индивидуальных гонок.

Третья индивидуальная гонка сезона состоится 14 февраля 2018 года на Олимпийских играх в Южной Корее.