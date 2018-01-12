ЧЕ-2018: Беларусь победила Австрию

ЧЕ-2018: Беларусь победила Австрию3
- 12.01.2018, 22:09
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Белорусские гандболисты победили австрийцев со счетом 27:26.
Мужская сборная Беларуси в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы обыграла команду Австрии (27:26), передает «Прессбол».
БЕЛАРУСЬ — АВСТРИЯ — 27:26 (14:12)
Беларусь: Мацкевич, Солдатенко (13/36, 36%); Кулеш (7), Бабичев, Шилович (2), Пуховский (5), Рутенко (4), Карвацкий (1), Юринок (4), Баранов, Подшивалов, Королек (2), Титов, Бохан, Гарбуз (2), Гайдученко.
Австрия: Бауэр (14/33 42%), Пилипович (2/10, 20%); Херманн (2), Жюра (3), Божович (5), Ранфтль, Фриммель (2), Вебер (4), Цайнер (2), Шопф, Йелинек, Билык (8), Вагнер, Хербургер, Нойхольд, Кирвелявичус.
Группа "В": БЕЛАРУСЬ — 2 (1), Австрия — 0 (1), Франция — 0 (0), Норвегия — 0 (0).
Расписание:
12.01. 22.30 Франция — Норвегия
14.01. 20.15 Австрия — Франция / 22.30 Норвегия — БЕЛАРУСЬ
16.01. 20.15 Франция — БЕЛАРУСЬ / 22.30 Норвегия — Австрия