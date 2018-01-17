Маркетинг по-брестски: отключение воды для привлечения внимания

Маркетинг по-брестски: отключение воды для привлечения внимания1
- 17.01.2018, 9:56
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«Потолочники» в Бресте используют нестандартные методы для рекламы своего товара.
Необычное объявление замечено сегодня в центре Бреста. Прислал его читатель сайта brestcity.com. «На какие только хитрости не идут, чтобы привлечь внимание к своему товару!», — возмущается автор.
«Отметим, что завуалированная реклама — далеко не редкость в наше время.
«Дима, извини, я ухожу к Сереже. У него дома ремонт лучше. Катя», — как вы думаете, что рекламирует данное объявление на двери подъезда? Кто-то поступает с объявлениями более креативно, как тут. Так что удивляться тут особо не приходится», - отмечают журналисты регионального издания.