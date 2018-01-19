В Бресте устроили показательный суд над уклонистом 39 19.01.2018, 13:41

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На суд над уклонистом «пригласили» учащуюся молодежь – нынешних допризывников.

В военном комиссариате города Бреста и Брестского района 16 января прошло открытое выездное судебное заседание по уголовному делу за уклонение от мероприятий призыва на срочную военную службу, пишет virtualbrest.by.

На заседание в качестве зрителей пригласили учащуюся молодежь – нынешних допризывников.

Подсудимым был брестчанин 1993 года рождения. Суть дела в следующем: в марте прошлого года он получил под роспись повестку в военкомате, где была указана дата прибытия для прохождения медкомиссии – 21 марта. Однако Илья Л. вместо этого уехал, по его словам, на заработки в Россию. Звонили из военкомата, потом из милиции – он не отвечал, хотя его мать передавала сыну, что о нем «беспокоятся» госорганы. В августе уклониста объявили в розыск, а 4 декабря его задержала милиция. Это было уже в Бресте, где он по возвращении работал таксистом.

Вот и вся предпризывная история молодого жителя города над Бугом. Вину подсудимый признал, хотя высказал на суде свое довольно необычное суждение: «Я предоставлял государству возможность призвать меня раньше – оно не воспользовалось ею». Дело в том, что ему дважды давали отсрочку по состоянию здоровья. На этот раз парень решил просто не проходить медкомиссию. В ходе слушания дела выяснилось, что в школьной характеристике отмечались черты лидера, но мать уделяла недостаточное внимание воспитанию сына, семья неполная. Не остались без внимания стороны обвинения и несколько неоплаченных штрафов.

Заместитель прокурора Бреста майор юстиции Александр Воробей в обвинительном заключении подчеркнул общественную опасность подобного правонарушения, запросив три месяца содержания под стражей.

Подсудимый в своем последнем слове вину признал. Решение судьи: штраф 60 базовых величин и 200 часов общественных работ.

Уже после суда подполковник Сергей Потапчук, начальник отдела призыва на военную службу, сообщил, что есть тенденция к уменьшению числа случаев уклонения от призыва: «В весеннем призыве прошлого года было 12 случаев. В осеннем – только шесть». Если сравнить с общим числом парней, которые добросовестно в ушедшем году шагнули через военкомат на службу, а таких около четырех тысяч, то видим, что уклонисты не типичны для нашей молодежи.