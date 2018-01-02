14-летняя пловчиха из Бреста: Моя цель - золото Олимпиады-2020 1 2.01.2018, 22:00

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Анастасия Шкурдай

Секундам юной брестской пловчихи нельзя не удивляться.

Ушедший год стал счастливым для скромной брестской девятиклассницы — Насти Шкурдай. Золотая рыбка, славянская богиня воды Дана, Ундина? Настя заявила о себе в нынешнем году так ярко и даже неожиданно, что «второе имя» ей пока не придумали, пишет sb.by.

Настя в 14 лет не просто выполнила, а превзошла норматив мастера спорта международного класса на дистанции 50 метров баттерфляем. 21 гребок и всего два вдоха на дистанции! Она стала самым молодым МСМК в истории отечественного плавания. Золото первенства Европы в Нетании (Израиль), золото на дистанции 100 метров баттерфляем и серебро на дистанции 100 метров на спине Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере (Венгрия), около двух десятков рекордов страны...

...Первой в съемной квартире, где обосновалась семья Шкурдай, нас с фотографом встречает кошка.

— Мы зовем ее Корова. За окрас, — удивляет Настя.

Пока устраиваемся за столом на кухне с родителями — Евгением и Валерией, мелкая Корова, не обращая внимания на гостей, начинает носиться по квартире с игрушечной мышкой.

— Кошка у нас недавно, Женя шел домой, а котенок у подъезда бросился ему под ноги. Муж положил в карман и принес домой. Такой вот сюрприз, — Валерия призналась, что, как и дочь, больше любит собак, но котенку рада.

Настя внешне — копия мамы, их даже можно принять за сестричек. Валерия отмечает особый характер дочери:

— Настя — сама скромность. Из нее улыбку выжимать надо. Ей проще проплыть, чем позировать фотографам. Одна спортивная газета устроила фотосессию возле елки в Бресте. Хотели Настю нарядить в костюм Снегурочки. Никак не уговорили. Отказалась. Она на восторженные порывы не реагирует, и это хорошо. Скромная, вместе с тем волевая, настойчивая, целеустремленная и трудолюбивая. Говорит, если бы не учеба в школе, еще бы на бокс пошла.

Как Настя пришла в плавание? Почти случайно. Благодаря бабушке, которая в свои 69 по-прежнему исправно ходит в бассейн.

Валерия призналась, что дочь очень часто болела в детстве:

— Настя родилась восьмимесячной, легкие были не развернуты, в реанимации лежала, потом мы с ней три месяца провели на больничной койке с воспалением легких. Как в садик пошла, я больничный брала два раза в месяц. Таблетки, капли... Что случилось потом? В 7 лет Настю стала брать с собой в бассейн ФОКа свекровь Регина Константиновна. Бабушка плавала, а Настя болтыхалась за ней по-собачьи. На дочь обратила внимание тренер Виктория Астахова. Когда в 2010 году в Бресте открыли Дворец водных видов спорта, Виктория Евгеньевна ушла туда замдиректора. А тренером во дворец из Борисова приехала Ольга Ясенович. Настя попала в ее первый набор и ничего особенного из себя не представляла.

О тренере Ольге Ясенович и Настя, и ее родители — только с восторгом: энергичная, интересуется различными методиками, опытом зарубежных тренеров. И — строгая. Дисциплину держит армейскую.

Пока никаких гадостей от соперниц — ни косых взглядов, ни зависти — Настя не испытывала. Но наставление тренера выполняет четко: за своими вещами следить, бутылку с водой брать даже в туалет и никаких угощений из чужих рук.

Перед «Европой» в дверь квартиры Шкурдай в 5 утра неожиданно позвонили. Допинг-контроль.

— Настя пошла с девушкой из комиссии в туалет, а я стою рядом как ее представитель, потому что Насте нет 18 лет. Потом все упаковали, указали номер в протоколе. В общем, надо к такому привыкать, нас предупредили, что в ближайшее время может приехать еще одна комиссия.

Пока родители вспоминают неожиданный визит, спортсменка уминает свежую булку:

— Вес тоже надо контролировать, а я люблю поесть, и не всегда то, что полезно. Родители заставляют нажимать на творог, говядину, куриные отбивные. — Две тяжелые тренировки в день. В 6.20 утра мы выезжаем из дому. Утром и вечером два часа занятий «на суше» и два на воде. Она теряет много энергии, — Валерия признается, что следить нужно не только за едой. Жизнь семьи теперь подстроена «под Настю». Евгений зарабатывает — вместе с братом открыли фирму. Валерия — домохозяйка. А еще родители и сами, наконец, решили плавать. Купили абонемент в бассейн с января.

Впрочем, Настя от них достижений не ждет:

— Нам сказали, что чем меньше спортивные успехи у родителей, тем больше они у детей.

В январе Насте Шкурдай исполняется 15. Возраст непростой. Но когда некоторые сверстники беззаботны и нисколько не задумываются над своими способностями, заложенными природой, Настя не сомневается, что ее стихия — вода. В январе — сборы в Италии, потом старты в Люксембурге.

— Какая дистанция коронная?

— Мне нравится плавать «дельфином» и на спине. А дистанция не имеет значения. Тренер не ставит задачу сделать из меня исключительно спринтера.

На вопрос, не утомил ли такой напряженный год, Настя отрицательно покачала головой:

— Норматив МСМК как-то даже и не планировала выполнять. Хотелось просто выплыть из 27 секунд, а получилось 26,37. Тренер тоже не ожидала такого результата. Мне первой о нем сказала девочка с соседней дорожки. Сейчас моя цель — золото Олимпиады 2020 года в Токио. А еще начинаю усиленно учить английский.

«А как же японский?» — думаю я, но не успеваю задать вопрос. За Настей Шкурдай не успевают многие...