«Неман» хочет получить за переход Савицкого в Брест $600 тысяч 5.01.2018, 7:57

Павел Савицкий

Фото: football.by

Насколько законы притязания гродненского клуба?

В конце декабря случился один из самых громких трансферов белорусского межсезонья. 23-летний полузащитник Павел Савицкий наконец-то сменил клубную прописку. Вингер не отправился за границу (хотя варианты вроде имелись), а на правах свободного агента перебрался в брестское «Динамо». Его контракт с клубом с берегов Буга рассчитан на три года, пишет tribuna.com.

За трансфер Савицкого «Неман» не получил ни копейки (его соглашение с гродненцами истекло после финиша сезона). Но в четверг стало известно, что руководство «желто-зеленых» требует с брестского «Динамо» компенсацию за подготовку игрока. Боссы гродненцев отправили в офис «бело-синих» соответствующее письмо. Они рассчитывают получить 600 тысяч долларов.

Что говорят в Гродно?

Председатель «Немана» Иван Ворсович считает, что клуб действует в рамках регламента. Он убежден, что может рассчитывать на выплату за подготовку игрока даже после того, как ему исполнилось 23 года. Мол, в течение этого сезона клуб предлагал Савицкому новый контракт.

– Мы действительно направили письмо в брестское «Динамо», в котором требуем компенсацию за подготовку игрока. Хотим получить за это порядка 600 тысяч долларов. Сумма всех зарплат, премиальных и подъемных Савицкого в «Немане» составляет порядка 200 тысяч долларов. Так как Павел перешел в клуб высшей лиги, по регламенту сумма расходов на подготовку игрока умножается на коэффициент равный трем. К письму мы приложили все бумаги, которые подтверждают это. Мы все делаем по закону, – подчеркивает Ворсович. – В начале сентября предложили Савицкому продлить контракт с «Неманом», но он отказался. Теперь будем общаться с руководством брестского «Динамо» и приходить к общему решению. Павел – лучший игрок «Немана», которого мы не собирались отпускать просто так.

Что говорят в Бресте?

Представители футболиста отказались комментировать ситуацию. В «Динамо» тоже не стали озвучивать позицию клуба по данному вопросу.

– Письмо действительно есть, оно существует и сейчас с ним работают юристы. После того, как юристы вынесут свой вердикт, можно будет говорить о наших дальнейших действиях, – сообщила пресс-атташе брестчан Ольга Хижинкова.

А что говорит закон?

По регламенту АБФФ по статусу и переходам футболистов, компенсация за подготовку и обучение не выплачивается, если игрок перешел в другой клуб в возрасте 23 лет и старше по истечении срока действия контракта. Об этом в документе говорится как минимум три раза: в статьях 21, 22 и 23.

Тем не менее, пункт 4 статьи 22 гласит, что если клуб предлагает игроку до окончания сезона, в котором тому исполняется 23 года, заключить новый контракт на тех же или улучшенных условиях, а футболист отказывается, то компенсацию выплачивать надо.

Предложить новый контракт клуб должен не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения действующего. Ответить игрок должен в течение 40 дней. О своих намерениях клуб сообщает игроку в уведомлении, под которым тот ставит подпись. Более того, потенциальный клуб футболиста вправе обратиться в теперешний с запросом: было ли предложение нового контракта. На ответ дается 10 дней.

Как ситуация может развиваться дальше?

Вариантов не очень много.

Первый. «Динамо» соглашается на условия «Немана» и выплачивает требуемые 600 тысяч долларов. В таком случае у брестчан на это 30 дней. Если такое случится, шейхи повторят рекордный трансфер внутри Беларуси. В свое время БАТЭ заплатил «Шахтеру» за Дениса Полякова те же 600 тысяч долларов. Для справки, это больше половины бюджета «Немана» за 2017 год.

Второй. «Динамо» попытается найти компромисс и уменьшить сумму, но все равно платит.

Третий. «Динамо» обращается в дисциплинарные органы АБФФ. И если проблема не решится после вмешательства федерации, то двигает дальше. Например, в CAS. Но обращение в CAS – дорогостоящая и продолжительная процедура. Зато она позволит затянуть время и, возможно, сделает «Неман» более сговорчивым в определении размера компенсации.

Четвертый. «Динамо» разрывает контракт с Савицким и тот возвращается в «Неман». Однако в таком случае клуб будет обязан выплатить полузащитнику компенсацию за расторжение контракта. И сумма может оказаться примерно такой же, которую требует «Неман».

При этом пункт 1 статьи 24 регламента гласит, что финансовые разногласия между клубами о выплате и размере компенсации не должны влиять на профессиональную деятельность игрока. Фактически это означает, что Савицкий может играть за «Динамо», пока оно пытается договориться с «Неманом».

Вопрос без ответа

Самый любопытный момент в этой истории: насколько она неожиданна для Бреста? Все-таки клуб обладает разветвленный структурой, даже протокольный отдел с начальником и заместителем имеется. И если претензии «Немана» для «Динамо» стали сюрпризом, то это означает, что допущен очевидный прокол. Причем прокол очень дорогостоящий. Любопытно, как на него отреагируют шейхи. Или кто там на самом деле владеет клубом?