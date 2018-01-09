Эколог: Аккумуляторный завод за год выбросит в воздух минимум 270 килограмм свинца 12 9.01.2018, 14:26

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Иллюстрационное фото

Под Брестом активно требуют остановить строительство аккумуляторного завода «АйПауэр».

- Я врач, и понимаю все серьезность и неотвратимость последствий для здоровья такого завода. Здесь нет никакой политики. Здесь есть тревога за здоровье детей и взрослых, которые живут в непосредственной близости, отдыхают в близлежащих санаториях и употребляют продукты с тепличного комбината и с пахотных земель, расположенных рядом, - рассуждает в комментарии для kp.by Татьяна, жительница предместья Стимово недалеко от строящегося аккумуляторного завода.

Волна возмущения захлестнула брестчан в конце декабря. Тогда появилась новость о том, что в 3,5 км от города в Свободной экономической зоне «Брест» начали строить аккумуляторный завод. Здесь будут производить свинцово-кислотные батареи для автомобилей. Заказчик – компания бизнесмена Виктора Лемешевского «Ай-Пауэр». Подрядчик – строительная корпорация из Китая.

Правда, этой новости уже сто лет в обед. Районная газета «Заря над Бугом» публиковала объявление о том, что до 22 декабря проводятся общественные обсуждения отчета о воздействии завода на экологию. Как оказалось, что жители Брестского района и Бреста его не видели.

Стройка развернулась в конце декабря. Фото: соцсети.

- О заводе мы узнали только из интернета. Нас не спросили, хотим ли мы дышать свинцом, – недовольна брестчанка Ольга.

Сейчас местные жители активно собирают подписи. Их отправят местным властям и собственнику завода. Уже более 1500 человек требуют провести повторные общественные обсуждения и хотят донести, что они против опасного производства вблизи города.

До ближайшей деревни от завода - меньше километра. Фото: соцсети.

«Как это скажется на территории и здоровье людей? Открытый вопрос»

Эксперт-эколог по просьбе журналистов изучил отчет о проведении оценки воздействия аккумуляторного завода на окружающую среду (ОВОС). Этот документ был опубликован на сайте Брестского райисполкома и выносился на общественное обсуждение. В котором, как оказалось, не все жители района приняли участие.

- Судя по отчету, это будет достаточно мощный завод – там говорится про 1 миллион аккумуляторных батарей в год. Если примерно посчитать, то там будет минимум 12 тысяч тонн отлитого свинца в год. И что меня беспокоит: не сказано, какие конкретно фильтры будут использоваться. В ОВОСе написано, что эффективность их работы – до 99,8%. Это высокий показатель, но это максимальная цифра. Если предположить, что фильтры будут круглогодично работать с наибольшей эффективностью, то оставшиеся 0,2% дадут минимум 270 кг свинца в год, которые попадут в атмосферный воздух. Документ ничего не говорит, как это скажется на территории и здоровье людей. Это открытый вопрос, - подсчитывает Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений.. - К тому же, на подобных предприятиях могут быть внештатные ситуации, которые приводят к залповым выбросам. Очень важно, чтобы планируемая система очистки была рассчитана на такие аварийные сбросы.

Рядом с заводом - аэропорт и деревни.

Документ вызвал у эксперта и другие вопросы. Например, сколько конкретно людей проживает на близлежащей территории, есть ли там садовые товарищества и сельскохозяйственные предприятия. Без этих сведений сложно оценить настоящее влияние завода на окружающую среду.

- Что еще вызывает озабоченность: влияние завода на людей, которые работают на объектах в непосредственной близости от него. Тот же аэропорт – до него расстояние меньше, чем до населенных пунктов, - обращает внимание эксперт. – И еще. В документе вскользь упоминается, что отходы, содержащие свинец, будут находиться на территории завода. Сражу же вопрос: как они будут храниться, как пересыпаться, упаковываться, транспортироваться? Я не берусь сказать, как завод будет влиять на здоровье местных жителей, но здесь точно нужны дополнительные исследования.