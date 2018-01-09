Житель Лунинца «разжаловал» участкового милиционера 9.01.2018, 14:11

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Лунинчанин сорвал погон с формы участкового.

В Лунинце теща вызвала милицию на буянившего зятя. Лунинчанин не только оказал сопротивление правоохранителям, но и проявил агрессию, сообщает «Медиа-Полесье».

Участковый инспектор прибыл по вызову на домашний скандал. Вместе с коллегой пытался приструнить пьяного мужчину, но тот не унимался. Тогда нарушителя порядка попросили проследовать в милицейский автомобиль, на что он ответил сопротивлением и нецензурной бранью. К тому же дебошир пытался вытолкать участкового, хватал его за форменное обмундирование, в результате чего оторвал погон.

Милиционеры вынуждены были применить физическую силу, спецсредства и доставили нарушителя порядка в РОВД.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал «Медиа-Полесью»:

- Лунинецкий райотдел Следственного комитета провел проверку по факту и возбудил уголовное дело по статье 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел», санкциями которой предусмотрено наказние вплоть до шести лет лишения свободы.

В декабре 2017 года прокуратура Лунинецкого района направила аналогичное дело в суд для рассмотрения. Судить будут жителя Микашевичей, который также оказал сопротивление стражам правопорядка.