Лукашенко: Дональд, как молодой политик, этого не понимает 16 31.10.2018, 18:25

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Диктатор прокомментировал намерение США разместить военную базу в Польше.

На открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности 31 октября в Минске Лукашенко прокомментировал решение Польши о размещении на ее территории «Форта Трампа», сообщает tut.by.

Он считает, что Россия и Беларусь не могут не реагировать на это.

— Мы не идиоты и, конечно, на это реагируем, с нашим главным союзником думаем, как противостоять всему этому и найти адекватный ответ в этой ситуации. Мы не такие богатые с Россией, но мы, конечно, об этом думаем, хоть не хотелось бы, нам есть на что тратить деньги. А Трамп вряд ли думает о том, что есть такая маленькая Беларусь, что здесь люди живут. Я был сторонником Трампа, но теперь мне кажется, что это все игра. Но такие разговоры о ядерном оружии, о размахивании ракетами вредны, а Дональд этого, как молодой политик, не понимает, — сказал Лукашенко.