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Украинский футболист стал лучшим игроком месяца в «Динамо-Брест»

  • 6.10.2018, 15:45
Алексей Хобленко
Фото: Footboom.com

Решение приняли болельщики клуба.

Украинский форвард брестского «Динамо» Алексей Хобленко стал игроком месяца в своем клубе.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на официальный сайт брестчан, в голосовании болельщиков за лучшего футболиста команды по итогам сентября Костевич набрал 28,82% голосов. Третье место досталось еще одному украинцу - Александру Нойоку, который набрал 10,92%.

В сентябре Хобленко сыграл четыре матча за «Динамо-Брест», в которых забил три мяча. На счету Нойока пять матчей и одна результативная передача.

Всего в голосовании приняли участие 1905 болельщиков Динамо.

В июне польский футбольный клуб «Лех» из города Познани решил прекратить сотрудничество с украинским нападающим Алексеем Хобленко. Позже он стал новичком «Динамо-Брест».


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