«Путин вор» мелом на доске 19.11.2018, 10:25

Как протестовали российские школьники.

В российских школах проходит флешмоб против президента: школьники и студенты пишут мелом на доске или ручкой в тетради слова "Путин вор" и делятся фотографиями надписи в соцсетях, сообщает currenttime.tv.

Началось все с инцидента в школе №20 поселка Таежный в Красноярском крае России. Там надпись появилась на доске в 10-м "А" классе и вызвала бурную реакцию как минимум одной из учительниц, Евдокии Ковалевой, которая преподает в школе историю. Она пригрозила ученикам встречей с телохранителями Путина и заявила, что класс нанес "глубочайшее оскорбление" Путину, "за которое в советское время был бы расстрел".

"Тем или тому, кто написал, я советую: напишите это слово, запечатайте в конверт и пошлите. Я вам подскажу адрес: Москва, Кремль, Администрация президента. Там быстренько вылетят сюда и разберутся. У Путина телохранители есть! Его охраняют, – пригрозила учитель ученикам. – А какой-то ученик или ученица 10-го "А" вдруг обвиняет его в воровстве. У вас есть доказательства? Еще раз говорю: благодарите, что я не раскрутила это дело и не подала в полицию заявление. Они бы быстро бы установили, кто это сделал. Но я не стала навлекать позор на школу".

Чиновники Министерства образования Красноярского края изучили видеоролик из Таежного, но не нашли в нем оснований для отстранения учительницы от должности. Но последствия речь все равно имела. После того, как видеозапись учительницы появилась в соцсетях (к настоящему моменту изначальное фото, размещенное в группе "Сталингулаг" в соцсети "ВКонтакте" набрало почти 2 тысячи лайков, около 150 комментариев, свыше 50 перепостов и более 35 тысяч просмотров), школьники и студенты других школ начали массово писать на досках в учебных классах и в школьных тетрадях эти же слова о Путине и публиковать их в соцсетях.

К челленджу присоединились:

школа №4 в городе Гусиноозерск в Бурятии,

школа в Краснодаре,

Университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде

и другие учебные заведения.

Школьник из Коми по имени Дмитрий, написавший "Путин вор" на классной доске в своей школе, рассказал Настоящему Времени, что о флешмобе он узнал из соцсетей, а принять в нем участие его заставило то, что сейчас "не времена Советского Союза".

"Ровесники нормально отреагировали, а учитель сказал, что каждый строит свою судьбу так, как считает нужным. Но против ничего не сказал", – прокомментировал школьник то, что происходило в его школе после появления надписи. Наказания, по его словам, для него никакого не последовало, но надпись с доски ему все-таки предложили стереть.

"Разумеется, я не стал этого делать. Наоборот: вышел и рассказал, что у нас вот такая акция, – рассказал он. – Особо ярых путинских патриотов у нас нет, у нас все в основном средних взглядов: думают, что необязательно Путин должен править. Что если другой придет – может и будет лучше".

На вопрос, не боится ли он за свое будущее, Дмитрий ответил:

"Чего мне бояться? Я знаю, что могут посадить за экстремизм, но почему бы не выразить свои взгляды? В чем заключается "стабильность"? Что у нас разграбление экономики, что у нас все плохо?" – пояснил свою позицию подросток.

Еще один школьник из Бурятии, также написавший на доске "Путин вор" и поделившийся фотографией в соцсетях, сказал, что "это не задумывалось как челлендж или флешмоб":

"Мои одноклассники проигнорировали [акцию], – сказал подросток. – Они считают, что мы школьники, несовершеннолетние, и нас это не касается: налоги мы не платим. От учителей реакции тоже не было. Но я видел, что происходило в поселке Таежном и решил поддержать ребят. Мы все живем в небольших городах и видим Россию изнутри: не так уж у нас все и хорошо", – пояснил он.

Руководство школы села Таежный отказалось от комментариев о надписях, а педагог школы в Гусиноозерске сообщила корреспонденту Настоящего времени, что 15 ноября в школу приходил представитель Следственного комитета. Вместе с директором они обошли все кабинеты, но выяснилось, что кабинета, изображенного на фото, в школе, нет.

"Слава богу, школа не наша", – рассказала собеседница по итогам визита.

В пресс-службе Следственного комитета по республике Бурятия телеканалу при этом сообщили, что не проводят никаких проверок по факту появления в соцсетях фото с надписью "Путин вор".

Ученик 9 класса из Барнаула Алексей Линник, который открыто занимает оппозиционную позицию по отношению к нынешним российским властям, считает, что "школа – не то место, где стоит делать заявления".

"Школа – для того, чтобы получать в ней знания, а для того, чтобы выражать свою позицию есть митинги, акции, пикеты соцсети", – пояснил он.

Также он сомневается, что авторы надписей "Путин вор" – действительно оппозиционеры:

"Есть подростки, которые это делали из личной неприязни к Путину, которая у всех присутствует. Все прекрасно понимают, что в скором будущем им придется поступать в институт, работать, а работать у нас негде: из опыта старших людей мы знаем, что закрывают заводы, выгоняют людей, а это страшно. Но, скорее всего, в этом случае реакцию людей по всей России вызвало именно поведение учителя. Фраза "расстрелять человека, если он такое напишет" – это вообще неприемлемо для учителя", – заметил Линник.

Это не первый конфликт учеников и учителей в российских школах, прямо или косвенно связанный с протестной активностью молодежи и подростков в российских регионах.

После митингов "Он нам не Димон" 26 марта 2017 года в школах и вузах нескольких регионов учителя, психологи, директора массово проводили с учениками разъяснительные беседы, почему не надо верить политику Алексею Навальному и ходить на оппозиционные мероприятия. Беседы возобновились после выборов президента в 2018 году и акций протеста 12 июня, приуроченных к инаугурации Путина.

Несколько таких лекций ученики сняли на видео, после чего переслали записи журналистам или выложили их в интернет.