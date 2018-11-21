Новым главой Интерпола избрали представителя Южной Кореи 13 21.11.2018, 10:18

4,108

Российский генерал не смог возглавить организацию.

Новым президентом Интерпола избрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна, говорится в твиттере организации. «Фаворитом» выборов российские СМИ называли российского генерала Александра Прокопчука.

За Ким Чон Яна проголосовали 98 членов Генеральной ассамблеи Интерпола, за Прокопчука — 64.

Против его кандидатуры ранее выступили американские сенаторы и российские правозащитники, сообщает tvrain.ru.

Они указали на то, что Россия злоупотребляет правилами Интерпола, используя механизм «красного ордера» для розыска людей, покинувших страну по политическим мотивам. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал «абсурдным» возможное назначение Прокопчука президентом Интерпола и пообещал рассмотреть вопрос о приостановке членства в организации в случае его избрания.

Прокопчук занимает должность вице-президента Интерпола и курирует европейское направление. Предыдущий глава организации китаец Мэн Хунвэй подал в отставку в начале октября. Перед этим его задержали в Китае по подозрению в коррупции.