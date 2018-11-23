Путин оказался в положении Каштанки 8 Игорь Яковенко

23.11.2018, 8:36

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Вторую неделю плохие новости для Кремля сыплются как крупа из худого мешка.

Не успели обитатели Кремля оправиться от пощечины ЕСПЧ, который, наконец, усмотрел политическое преследование Навального в его бесконечных задержаниях и обязал Россию выплатить оппозиционеру 50 тыс. евро, как пришла новая напасть: школьники и студенты повадились писать на досках «Путин – вор».

Не успели стереть досадные надписи, как уже на этой неделе пошли новости одна хуже другой. Во вторник, 20.11.2018, члены Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) проголосовали за увеличение бюджета организации для создания структуры, которая станет заниматься определением виновных в использовании химического оружия. Против встали стеной Россия и Иран. Итоги голосования: «за» - 99, «против» - 27. Для России, за которой тянется длинный след отравлений: то «новичком», то полонием, то еще какой-нибудь гадостью, это решение – нож острый. Поскольку до этого право выносить содержательные выводы о преступлениях с использованием химического оружия имел только Совбез ООН, а значит, Путин мог открыто залить весь мир «новичком», сверху присыпать полонием после чего Небензя в Совбезе ООН в очередной раз нагло вываливал на стол свое срамное вето и человечество только стискивало зубы в бессильной ярости. Теперь у Кремля такой возможности не будет и поэтому теперь кремлевская обслуга скрипит зубами.

Не менее обидная новость пришла в среду, 21.11.2018 из Дубаи, где на 87 сессии Генассамблеи Интерпола представитель Южной Кореи Ким Чон ЯнM был избран президентом этой международной полицейской организации, победив путинского ставленника генерал-майора российской полиции Прокопчука. Итог голосования: 98 – Ким Чон Янг, 64 – Прокопчук. Этот результат стал неприятной неожиданностью для Кремля, поскольку авторитетные эксперты с уверенностью прогнозировали российскому генералу победу в конкуренции за пост президента Интерпола. Кремлевские холуи в погонах даже под это дело объявили Браудера, одного из главных врагов Путина, убийцей его друга Магницкого, которого они же сами и убили в своей собственной тюрьме.

Путину уже расписали в красках как, захватив Интерпол, они принесут ему сначала голову Браудера, затем головы Ходорковского, Невзлина, Яценюка, Яроша, Коломойского и всех остальных, кого президент России считает своими личными врагами. Не вышло. Усилиями США, Украины, Литвы, Великобритании, ЕС в целом спецоперация Кремля по захвату Интерпола сорвалась. Путин оказался в положении Каштанки, которой дали проглотить кусочек мяса, а потом этот кусочек за веревочку вытащили из желудка.

Обидно.

Кремль и его обслугу охватили досада и злость на международные организации, которые казались такими лохами и беззащитными терпилами, но вдруг стали почему-то сопротивляться рейдерскому захвату и пытаются качать какие-то права. Голос Соловьева дрожал от возмущения, когда он в программе «Вечер» от 21.11.2018 перечислял все обиды, нанесенные путинскому режиму Европейским судом по правам человека, Генассамблеей Интерпола и Организацией по запрещению химического оружия.

«Может, уже пора нам определиться?» - риторически спросил Соловьев своих верных «экспертов». – «Может, уже пора несколько дверей с треском захлопнуть? Или вынести ногой?». Было видно, что самому Соловьеву милее всего последний вариант, чтобы «ногой вынести». Но на то и ток-шоу чтобы была дискуссия. И она началась. Член Совета Федерации Алексей Кондратьев решил проявить государственную мудрость и осторожно заметил: «Выйти отовсюду, конечно, можно, но надо что-то принести взамен…». На что Соловьев немедленно ответил: «Искандеров – мало?». Идею, что «Искандеры» - это универсальный ответ на все вызовы современности и ими можно решить все проблемы внешней политики и залатать все дыры в экономике, Соловьев продвигает в массы давно и весьма настойчиво. Идея не нова. Аналогичный лозунг: «пушки вместо масла» был весьма популярен в Третьем рейхе. Правда, один из его авторов, Йозеф Геббельс, внезапно завершил свой земной путь в 1945, а второй, Рудольф Гесс повесился в камере, где отбывал пожизненное по приговору Нюрнбергского трибунала. Но оба перед своей кончиной успели убедиться, к какой погибели пришла их страна, в том числе из-за того, что руководствовалась этим лозунгом.

Кстати, Соловьев в той же программе «Вечер», когда обсуждали итоги 5 лет после Майдана, с явной угрозой заявил, обращаясь к украинским гостям в студии: «Для вас царица полей – кукуруза, а для нас – пехота. Помните об этом!». Кто бы Соловьеву напомнил судьбу авторов лозунга «пушки вместо масла»…

Тем временем, к обсуждению членства России в международных организациях подключились «эксперт» из Израиля Яков Кедми, «либерал» по вызову Сергей Станкевич и «политолог» Сидоров. «Что дает России членство в Совете Европы? Какую пользу?» - возмущался Кедми. Особенно острую ненависть у «эксперта» Кедми вызывает, как выяснилось, ЕСЧП. «Самая большая глупость – это Совет по правам человека! – надрывался Кедми, - преступная организация, которая нарушает законы! Милошевича убили!!». ЕСПЧ к судьбе покойного президента Союзной республики Югославии не имел ни малейшего отношения, а судил его Гаагский международный трибунал, о чем «эксперту» Кедми тут же намекнули, на что Кедми, нисколько не смутившись, парировал, мол, «это все равно, все эти международные суды одинаковы». Жаль, что никто не поинтересовался у Кедми, распространяется ли его презрение к международным судам на решения Нюрнбергского трибунала…

«Либерал» по вызову Станкевич внес заметный вклад в обсуждение безобразного поведения международных организаций. «Я провел личный аудит», - поделился опытом с коллегами Сергей Борисович. И в соответствии с «аудитом Станкевича» у Парламентской ассамблеи Совета Европы сроку осталось чуть больше месяца – до начала января 2019 года. И если ПАСЕ не прекратит свои безобразия в отношении России, то «либерал» Станкевич готов оттуда выйти и увести за собой Российскую Федерацию.

«Политолог» Сидоров явно решил превзойти «либерала» Станкевича по уровню креатива. «Давайте изменим законодательство и решим, что можем подавать в Басманный суд на американцев!» - радостно воскликнул «политолог» Сидоров. И продолжил, уже гневно: «Почему мы не посылаем авианосцы для защиты своих граждан?!». А когда кто-то в студии тихо заметил, что мы не посылаем авианосцы потому, что у нас их нет, «политолог» Сидоров, совершенно не смутившись, заявил, что это неважно и что мы можем за неимением авианосцев посылать крейсеры.

«Надо формировать свои организации!» - продолжал фонтанировать идеями «политолог» Сидоров, - «зачем нам Совет Европы? Совет Европы – лишний! Надо создать другую организацию: Россия - Совет Европы!».

Но все-таки главным генератором ненависти к миру, демократии, да и просто ко всему живому остается сам Соловьев. Предвкушая грядущий выход из Совета Европы, Соловьев с наслаждением говорил о главном радостном последствии этого шага – о возвращении смертной казни. Когда Соловьев говорит о возможности кого-то убивать, его лицо дышит восторгом, ноздри чувственно раздуваются, а глаза туманит пелена счастья. Полагаю, что любой психиатр, посмотрев хотя бы одну передачу Соловьева, без труда поставит ему диагноз: садистическое расстройство личности.

Люди с таким диагнозом могут создавать проблемы для окружающих, а если человек с таким диагнозом постоянно распространяет свою человеконенавистническую патологию в эфире главного телеканала, это уже проблема страны и ее безопасности.

Игорь Яковенко, blogspot.com