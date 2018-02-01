В Минском метро появились листовки «Свободу Хартии-97!»4
- 1.02.2018, 12:01
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Минчан ознакомили со способами обхода блокировки независимого сайта.
Об этом в редакцию Charter97.org сообщил читатель из Минска.
«В Минском метро появились листовки с инструкцией по обходу блокировки «Хартии-97», - написал читатель.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS