В Минском метро появились листовки «Свободу Хартии-97!» 4 1.02.2018, 12:01

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Минчан ознакомили со способами обхода блокировки независимого сайта.

Об этом в редакцию Charter97.org сообщил читатель из Минска.

«В Минском метро появились листовки с инструкцией по обходу блокировки «Хартии-97», - написал читатель.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию