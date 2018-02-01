Активист из Бреста: Кастусь Калиновский – лучший пример для белорусской молодежи 1.02.2018, 17:20

Кастусь Калиновский

Сегодня особенно важно помнить о своих национальных героях.

1 февраля 1863 года началось восстание против российского царизма на землях Литвы и Беларуси, которое известно в белорусской историографии как восстание Кастуся Калиновского.

В этот день Литовский провинциальный комитет (образован летом 1862) объявил себя Временным провинциальным правительством Литвы и Беларуси.

Активист из Бреста Евгений Скрабутан рассказал «Радыё Рацыя» о важности этого события для современной Беларуси:

«Кастусь Калиновский - это лучший пример для сегодняшней белорусской молодежи. Пример человека, который свою жизнь пожертвовал для того, чтобы Беларусь обрела независимость. Для того, чтобы о белорусах узнали во всем мире. Калиновский самоотверженно боролся за свое Отечество и оставил большой след в нашей истории. Мы об этом не должны забывать. Должны помнить о своих героях».

На территории земель бывшей Короны Польской восстание началось 22 января, а уже позже охватила остальные земли бывшей Речи Посполитой (нынешняя Литва и Беларусь). На Брестчине с восстанием связаны имена Ромуальда Траугута, Романа Рогинского и других.