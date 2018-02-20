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Брестчане намерены выйти на площадь в ближайшие выходные

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  • 20.02.2018, 19:45

Против строительства аккумуляторного завода в Бресте собрали более 35 тысяч подписей.

Свыше 35 тысяч подписей против строительства аккумуляторного завода собрано в Бресте, передает «Радыё Рацыя».

Об этом сообщил правозащитник Роман Кисляк. На данный момент процесс сбора подписей еще продолжается. Эксперт отметил, что местные власти должны прислушаться к мнению жителей города:

- Это означает, что большое количество брестчан против строительства этого завода. Собрать такое количество подписей - большая работа. Я наблюдал, как собирались подписи. Большинство людей, который проходили рядом со сборщиками, отдавали свои голоса против завода. Это свидетельствует о большом нежелании брестчан видеть этот завод под Брестом.

Активисты, выступающие против появления аккумуляторного завода, планируют выйти на площадь уже в ближайшие выходные, если строительство объекта не будет приостановлено.


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