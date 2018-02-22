Подписи против строительства завода под Брестом передали в администрацию Лукашенко 4 22.02.2018, 14:55

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Активисты собрали почти 37 тысяч подписей.

«Сегодня собранные против строительства аккумуляторного завода подписи передали в администрацию Лукашенко в Минске. Всего собрали 36 809 подписей. В администрацию передали копии подписных листов и обращение на 14 страницах», — сообщил «Брестской газете» 22 февраля юрист и правозащитник Роман Кисляк.

Он рассказал, что для того чтобы передать документы, в Минск отправился один из активистов развернувшейся масштабной гражданской кампании.

Сбор подписей против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест» начался в январе. По данным активистов на 20 января было собрано 13 тысяч подписей. 21 января эта цифра преодолела 15-тысячный рубеж.

23 января заработал сайт www.stopzavod.by, на котором размещается различная информация, посвященная развернувшейся кампании, в том числе и подписной лист коллективного обращения против строительства завода.

Таким образом, с 21 января по 21 февраля было собрано еще более 21 тысячи подписей.