Из-за пожара на БМЗ остановили выплавку стали

Из-за пожара на БМЗ остановили выплавку стали10
- 6.03.2018, 8:40
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Вечером 5 марта на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине произошел пожар.
Из-за последствий пожара была остановлена выплавка стали. Об этом tut.by сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
Пожар в кабельном тоннеле предприятия произошел 5 марта, в 20.39. В этом коллекторе по обеим сторонам в лотках проложены кабели, по которым подается электроэнергия. В результате пожара повреждено 30 600 погонных метров изоляции электрических кабелей.
Пожар ликвидирован подразделениями МЧС. Пострадавших нет.
На данный момент технологический процесс выплавки стали на БМЗ остановлен.