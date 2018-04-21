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Как Лукашенко возил кукурузу в Молдову

  • Кирилл Иванов, «Солидарность»
  • 21.04.2018, 8:05
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Фото: dodon.md

Три наблюдения по итогам визита Александра Лукашенко в Кишинев.

Наблюдение первое

Судя по всему, правитель не собирается отказываться от затратной практики личного участия в несвойственных его статусу мероприятиях. Вот и поездка в Молдову в очередной раз показала, что можно полететь на личном самолете, прихватив едва ли не весь Совмин, чтобы договориться о поставках семян кукурузы.

Наблюдение второе

То, что Лукашенко сеял кукурузу именно в тот момент, когда министр культуры открывал в Кишиневе памятник Франциску Скорине, также говорит о многом. Как и тот факт, что автора памятника первопечатнику Геника Лойку на церемонию не пригласили.

Впрочем, стоит ли удивляться таким приоритетам после переименования главного проспекта столицы в 2005-м?

Наблюдение третье

В Кишиневе Лукашенко пошутил о демократии в Молдове и диктатуре в Беларуси. Его молдавский коллега Игорь Додон на шутку отреагировал серьезно:

— Я бы хотел, чтобы у нас была такая диктатура, как у вас: в сельском хозяйстве, экономике, социальной сфере.

Совпадение или нет, но этому событию предшествовали симптоматичные истории.

Жена бывшего главы Гомельского райисполкома Александра Ситницы, задержанного по подозрению в коррупции, рассказала о возможных причинах побега супруга в Россию:

— Этого я не знаю. Но зато знаю, в каком он напряжении работал последние полгода. Человека просто все достало. Все эти свинокомплексы и прочее. Он сам все бросил и уехал, чтобы его просто уволили. А теперь вот появились какие-то уголовные дела и взятки.

Ранее стало известно о самоубийстве главы агрохолдинга «Купаловское» Дмитрия Василевского. По информации родных, он мог не выдержать чрезмерной нагрузки.

Кирилл Иванов, «Солидарность»


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