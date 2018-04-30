Никол Пашинян: Армянский народ победил 5 30.04.2018, 21:46

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Никол Пашинян

1 мая лидер протестов призвал собраться граждан Армении в центре Еревана, чтобы отпраздновать победу народа.

Народ Армении «взял в свои руки политический процесс» в стране, заявил лидер оппозиционных протестов против экс-премьера Сержа Саргсяна Никол Пашинян, единственный кандидат в премьер-министры. Об этом сообщает РБК.

Пашинян отметил, что 1 мая, в день назначения главы кабмина, «внимание всего мира будет сосредоточено на Армении». «Как будто завтра — финал ЧМ по футболу». Он напомнил, что был выдвинут тремя парламентскими фракциями из четырех как «кандидат от народа», причем правящая Республиканская партия Армении не стала выдвигать своего кандидата, так что «других кандидатов нет». «До сих пор нам кажется, что это будет главным достижением этого процесса. Но на самом деле ключевое событие произошло до этого, несколько дней назад, когда нам стало ясно, что в Армении есть народ, который взял в свои руки политический процесс», — отметил Пашинян.

«Не важно, кто будет премьером, главное, что есть народ, который знает, что нужно делать, если какая-либо власть обнаглеет и не услышит свой народ. Мы — хозяева нашей страны. И это главное достижение», — сказал он.

Пашинян отметил, что в Армении «сменится много премьеров, правительств, парламентов. Но не изменится главное: отныне будет звучать тот же лозунг. «Мы — хозяева нашей страны», — подчеркнул политик.

«Сегодня вечером я понял, что абсолютно неважно, что произойдет завтра. Важно, что армянский народ победил. И это не имеет сомнения», — подытожил Пашинян.

1 мая он призвал собраться граждан Армении из всех 11 областей в центре Еревана на площади Республики, чтобы отпраздновать «победу народа».

Ранее стало известно, что к окончанию срока подачи заявок Пашинян оказался единственным зарегистрированным кандидатом в премьер-министры страны, который согласно реформе 2015 года отныне обладает всей полнотой исполнительной власти в стране. Политик возглавил в середине апреля массовые протесты в Ереване против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был главой исполнительной власти с 2008 по 2018 год на посту президента страны, намереваясь таким образом продлить свое правление. Под давлением протестующих Сагсян покинул свой пост 23 апреля, через несколько дней после назначения премьером.