«Оруэллу и не снилось»: волноваться нужно не только «тунеядцам» 13 21.05.2018, 14:02

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Основная функция декрета №1 - сбор информации о белорусах.

17 мая «палатка» приняла новый декрет о «тунеядстве». Министр труда Ирина Костевич заявила, что «тунеядские» комиссии, призванные собирать информацию о безработных, заработают с 1 декабря. А пилотную версию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, подготовят к 1 сентября. Комиссии смогут запрашивать у госорганов и других организаций любой формы собственности любую информацию по гражданам Беларуси.

Как реагировать на попытки властей вмешаться в частную жизнь белорусов? Сайт Сharter97.org расспросил координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо:

- Вся эта система сбора данных напоминает знаменитый роман Джорджа Оруэлла «1984». Мало того, что за нами следят камеры наружного наблюдения, теперь за нами будут следить специальные органы.

Как я понимаю, функция создания «тунеядской» базы будет возложена на милицию, горисполкомы, ЖЭСы. Это будет настоящий конвейер по сбору информации. Такая же ситуация происходит в Китае, где власти создали систему тотального контроля над гражданами страны. Только отличие в том, что это происходит не в Азии, а в центре Европы.

Основная функция декрета - сбор информации о белорусах. Волноваться нужно не только «тунеядцам» . Власти хотят получить информацию о тех, кто работает за границей, владеет недвижимостью, получает доходы, которые не облагаются налогом. Думаю, что будут проверяться все банковские счета, недвижимость. Это только начало.

- Вы принимали активное участие в борьбе с первой версией декрета о «тунеядцах». Какие методы борьбы вы можете предложить белорусам?

- Белорусы должны бойкотировать действия всех этих комиссий на начальной стадии. Сама сущность декрета направлена на то, чтобы унизить человеческое достоинство. Бороться нужно уже сейчас.

Давайте разбираться, на каких основаниях людей вносят в списки, собирают личную информацию. Ведь это противоречит основным статьям Конституции.

Как только появятся такие прецеденты - нужно начинать борьбу. Один из методов борьбы - неповиновение. На каком основании у тебя должен быть больший счет за воду, чем у твоего соседа, только по той причине, что ты не работаешь.

C несправедливостью нельзя мириться.

Второй метод - уличные акции протеста. Благодаря им перестала работать первая версия декрета. Прошлогодняя ситуация может запросто повториться и власти будут вынуждены отменить позорный закон.