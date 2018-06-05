Ресторан в Куропатах открывается сегодня в 15:00

Ресторан в Куропатах открывается сегодня в 15:0015
- 5.06.2018, 13:25
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Защитники урочища призывают присоединиться к обороне народного мемориала.
Об этом Сharter97.org сообщил сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец:
- Cегодня к ресторану «Поедем поедим» пришел режиссер Алексей Турович и спросил работников заведения, когда можно будет у вас пообедать. Ему ответили, что сегодня в 15:00 будет проходить торжественное открытие. Как только мы получили информацию - сразу же начали ее распространять.
Мы уже находимся на месте и будем решать, что делать дальше. Пока мы распространяем информацию о Куропатах.
Напомним, строительство ресторанного комплекса у Куропат началось девять лет назад на месте, где до официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий всего 50 метров. Из-за внимания активистов работы на объекте не раз приостанавливали и его открытие переносилось.