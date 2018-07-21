Почему Милевский ушел из брестского «Динамо»? 21.07.2018, 9:56

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«Артем не сильно подчинялся новому тренеру».

Проблемы глубже, чем в дисциплине, пишет «Трибуна».

Что произошло?

В конце июня «Динамо» Брест возглавил 30-летний Алексей Шпилевский. Формально – он старший тренер, фактически – главный. Дело в том, что специалист получит PRO-лицензию только в декабре. Раньше он выступал за молодежные команды «Штутгарта», но рано закончил карьеру из-за травмы спины. Последние 5 лет работал тренером академии «Лейпцига».

Еще 11 июля ничто не предвещало беды – Шпилевский рассказывал о потенциале Милевского. Но через неделю Артем вместе c Алексеем Гавриловичем ушел из команды, а лучший бомбардир Павел Савицкий выставлен на трансфер.

Важно, что все трое – лидеры команды в этом сезоне. Милевский – лучший ассистент (7 передач + 3 гола), Савицкий – лучший бомбардир (9 голов + 4 передачи), а Гаврилович – капитан.

Странно, что всех троих решили выгнать из-за дисциплины. В Беларуси – разгар сезона, на носу – матчи Лиги Европы против «Атромитоса». Остаться без ключевых футболистов в такой момент – глупо. Поэтому причины наверняка гораздо глубже, чем в дисциплине.

Так в чем же дело?

Ходят разговоры, что Милевский позволял себе многое в раздевалке – грубо говоря, пихал партнерам и даже тренерам. О замене Артема «Динамо» подумало еще раньше, подписав Сергея Кривца. Ситуация временно поутихла, но накатило после домашнего поражения от солигорского «Шахтера» (1:3). Вероятно, Милевский не нашел общий язык с новым тренером.

Агент Милевского Александр Панков: «Проблемы с дисциплиной – это полный бред. Так можете и написать – полный бред. Это все еще тянется с киевского «Динамо». И из какой бы команды Артем не ушел, будут говорить о дисциплине. Проблем с дисциплиной у моего подопечного не было.

Разговор о возможном уходе уже был давно. В команду пришел новый тренер, молодой тренер со своим видением футбола. Под его схемы эти игроки не подходили. Это нормально, это футбол, и все всё понимают. Мы эту информацию об Артеме знали еще 2 недели назад, что может быть такое развитие событий. У нас оставалось полгода контракта, и мы приняли такое решение. Нам предложили такой формат, и мы согласились, хотя у нас еще оставался контракт, и мы могли находиться в команде. Но нет смысла терять время. Летом устроиться в команду гораздо проще, чем зимой».

Football.by: «Милевский вообще не воспринял назначение Алексея Шпилевского главным тренером и не сильно подчинялся ему. Мало того, после проигранного матча «Шахтеру», где Милевского на 75-й минуте заменили на юнца Садовского, провалившего свой игровой отрезок, в раздевалке произошел конфликт, ставший катализатором расставания. Футболист (и поддержавшие его игроки, в том числе Гаврилович и Савицкий) высказали все, что думают, новому тренеру. После этого вопрос был решен, ибо авторитет тренера надо было восстановить. Иначе подчинить себе команду не выйдет никогда».

Группа болельщиков «Динамо» Брест «We love you Dynamo Brest» Вконтакте: «Если игроки нарушают дисциплину – лучше их наказать, чем нет. «Динамо-Брест» – это не клуб по знакомствам и не место встречи для друзей – это профессиональный футбольный клуб, где собраны игроки, в первую очередь, для совместной работы и достижения результата. Ничего другого. Кто-то скажет что наказание слишком жесткое – единственное объяснение столь строгого наказания – это то, что предупреждения уже были и лимит этих самых предупреждений был исчерпан».

Журналист Василий Сарычев: «Я понимаю, что нарушение режима, если дело в нем, могло быть не первым, и Латал не даром хотел завинтить гайки. Но правда и то, что Милевский, вопреки всем прогнозам, за год вернул форму, после всех передряг заиграл. Нашел свою команду. Болельщика не обманешь: он был на поле лидером. По всем выкладкам, набегал за матч огромный для его позиции километраж, его больше всех били, но он терпел, не уходил по травме.

Нужно учитывать и то, что после «Шахтера» футболисты были тоже на эмоциях: игру во многом проиграл молодой тренер. Возможно, это была реакция. Они могли ему что-то сказать – не тем, может, тоном, не в той кондиции. Но как говорил один мудрый наставник, надо все видеть, но не все замечать».

Журналист «Прессбола» Сергей Азаркевич: «У футболистов банально вспыхнул конфликт с главным тренером. Причем конфликт острый – с такими вот радикальными последствиями.

Говорят, вскоре после поражения от «Шахтера» в некоторой неформальной обстановке у Шпилевского случился непростой разговор с игроками. В котором вспоминалась молодость тренера – и ставилась рядом с солидными достижениями того же Милевского. В котором указывалось на низкий авторитет неискушенного специалиста – недостаточный для управления командой со столь амбициозными и мастеровитыми футболистами. В общем, произошло нарушение субординации – причем настолько критическое, что точка невозврата оказалась пройдена и пришлось принимать кардинальные меры.

Меры принимало руководство. Выбор между мятежными игроками и Шпилевским клуб сделал в пользу тренера, что логично. Не для того его приглашали из Германии, чтобы сразу же идти на поводу у футболистов и прерывать сотрудничество».

Бывший (ушел неделю назад) защитник «Динамо» Андрей Лебедев: «Пока один петух в брестском «Динамо», хорошего там будет мало. Пускай возвращает отец Этунди и Малерба в команду».

Жуниор Этунди и Жереми Малерба – бывшие игроки «Динамо» Брест. Их агент – Николай Шпилевский, отец главного тренера «Динамо».

Что будет с Милевским дальше?

Сам Артем не пошел на конфликт. Единственный намек – комментарий под постом о его уходе с клуба в Instagram. Милевскому не понравилось, что SMM-щики «Динамо» не поблагодарили футболиста. «Спасибо» тяжело написать? За кубки, за отношения», – возмутился Милевский.

Но больше – ничего. Только благодарность клубу и партнерам.

«Дальнейшие планы Милевского грандиозные. Мы будем рассматривать все варианты, в том числе из России, ведь Артем там уже играл. Если будут интересные предложения от команд, которые ставят амбициозные задачи и строят грандиозные планы, то почему бы и нет?

В приоритете – поиграть в Европе. Есть клубы, которые уже проявляют заинтересованность. Среди них – те, которые выступают в Лиге Европы. Желания и мотивации Артему не занимать. В Украине Милевский готов играть только в киевском «Динамо», но никаких предложений с его стороны пока не поступало.

Только 2 недели назад поступали предложения от других клубов. Поэтому найти команду не будет проблемой», – Панков уверяет, что уже скоро мы увидим Милевского в новой футболке.