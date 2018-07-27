«Не хотим, чтобы Заславль и Молодечно превратились в Хойники или Брагин!» 2 27.07.2018, 15:42

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Фото: Еврорадио

Обращение инициаторов акции «Островецкий шлях».

Общественные активисты, входящие в инициативу «Островецкий шлях», обратились к гражданам Беларуси. Сайт Charter97.org публикует текст обращения:

«Мы, представители общественных организаций и политических партий, выступающих инициаторами акции “Островецкий шлях”, которая ставит своей целью привлечение внимания граждан и лиц, принимающих решения, к проблеме строительства АЭС под Островцом, ввиду очередного запрета уличного шествия противников строительства атомной электростанции - на этот раз в городе Молодечно, заявляем:

1. Власти в Беларуси на разных уровнях продолжают препятствовать выражению общественного мнения и обсуждению проблем и рисков строительства атомной электростанции под Островцом, что проявляется в запретах на проведение общественных, в том числе, уличных, акций и мероприятий по проблеме строительства Островецкой АЭС, административных преследованиях активистов за сбор подписей и огласку позиции против Островецкой АЭС; не предоставлению общественности запрашиваемой информации по строительству Островецкой АЭС и откровенной пропаганде, искажающей факты и однобоко представляющей информацию о строительстве Островецкой АЭС.

Так ни одна из заявок по проведению уличных акций по проблеме Островецкой АЭС с 2007 года не была одобрена властями, эта практика продолжается и сейчас - в запретах исключительно мирных акций Островецкого шляха.

Это свидетельствует о нежелании властей в Беларуси знать и учитывать мнение граждан по проблемам строительства атомной электростанции - а это проблемы из области безопасности, экономики, экологии и общественного здоровья, список которых постоянно пополняется.

2. В сложившейся ситуации мы считаем необходимым широкое информирование не только жителей Беларуси, но и европейских, затрагиваемых стран о растущей проблеме Островецкой АЭС, включая новые доказательства небезопасности используемого российского проекта АЭС-2006, полученные в результате евроэкспертизы стресс-тестов.

3. Мы намерены использовать для достижения обозначенной цели исключительно мирные средства, но при этом считаем, что наши конституционные права на проведение мирных собраний и свободу слова требуют уважения и защиты.

4. Если власть не хочет идти на диалог с гражданами по вопросу строительства Островецкой АЭС, то мы намерены в очередной раз призвать ее к этому диалогу сами. Для этого мы обратимся в органы местной и центральной государственной власти с информационными запросами и требованиями, касающимися проблемы Островецкой АЭС. В частности, с вопросом о том, как власти намерены защитить местных жителей, проживающих под “факелом” Островецкой АЭС от радиационных выбросов. Мы также запросим информацию о планах эвакуации граждан в случае аварии на Островецкой АЭС, а также сведения о средствах мониторинга радионуклидов в воздухе, воде, почве и продуктах питания. Кроме того, мы намерены и дальше продолжать требовать остановки строительства атомной электростанции под Островцом, ввиду накопленных проблем ее безопасности и нарушений. Мы считаем необходимым отмену всех решений по строительству Островецкой АЭС, принятых с нарушением законодательства, а также полноценного и широкого их обсуждения с гражданами Беларуси и затрагиваемых стран.

5. Считаем необходимым подчеркнуть, что решение о строительстве АЭС под Островцом носило, прежде всего, политический характер, и было принято в политических интересах нынешней власти, как залог ее несменяемости, а также интересах восточного соседа, навязывающего ядерные технологии третьим странам. Об этом свидетельствует, среди прочего, упорное игнорирование властями мнения независимых специалистов и общественности, незаконный характер принятия решений и начала самого строительства Островецкой атомной электростанции, утаивание информации о происшествиях на строительной площадке Островецкой АЭС, и игнорирование протестов беларуской и международной общественности.

Мы не хотим быть заложниками чужих и чуждых нам интересов!

Мы не хотим, чтобы Заславль, Молодечно, Мядель, Ошмяны и Островец превратились в Хойники или Брагин. Мы видим, как власти решают проблемы чернобыльских городов и деревень и не хотим повторения этого в чистой зоне, Белорусском Поозерье!»