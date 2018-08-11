Африканский студент из Гродно: Можно сказать, я полюбил хоккей с первого взгляда
- 11.08.2018, 9:36
Студентов из Африки на секторе «Немана» уже знают и тепло принимают.
С началом хоккейного сезона на фанатском секторе гродненцев много новых лиц. Среди них и африканские студенты, которые впервые с хоккеем познакомились в Гродно, куда приехали учиться. Чем привлек этот вид спорта выходцев из Ганы и Нигерии, узнал Hrodna.life.
Студенты приходят на матчи «Немана» в Гродно уже в третий раз и идут именно на фанатский сектор, чтобы максимально ощутить хоккей. Африканских студентов на секторе уже знают и тепло принимают. Там говорят: «Мы красные, а они черные — и вместе мы «Неман».
Зашли посмотреть, что такое хоккей
Инициатором похода африканцев на хоккей является нигерийский студент университета имени Янки Купалы Ахмед Яхайе.
«Мы с друзьями часто играем в футбол и однажды после игры увидели много людей у Ледового дворца, — рассказывает Ахмед. — Подошли туда, а там, оказывается, был турнир, в котором принимал участие „Неман“. Нам сказали, что вход на матч бесплатный. Мы были удивлены и зашли посмотреть, что такое хоккей».
«Никогда хоккея не видел»
На первом же матче африканские ребята так увлеклись хоккеем, что купили себе шарфы гродненской команды.
«Мы много фотографировали и снимали видео. И наши африканские друзья, которые тоже учатся в Гродно, писали, почему мы их не пригласили. До этого никто из нас никогда хоккея не видел, а тут такое интересное зрелище. В следующий раз я взял на хоккей еще несколько своих друзей. И всем понравилось. Я даже успел изучить одну кричалку: «Неман, мы с тобой!».
Силовая борьба, которой нет в футболе
Теперь каждый раз, когда Ахмед играет в футбол на ЦСК «Неман», он следит за афишей у Ледового. Студент планирует с друзьями посещать каждый матч гродненской команды. Обязательно на фанатской трибуне.
«Если есть матч, то я звоню друзьям и мы собираемся. Эта игра нам очень понравилась. Особенно силовая борьба, которой нет в футболе. А также отношения хоккеистов и болельщиков. Я заметил такую традицию, что игроки после матча подъезжают и благодарят каждого. Нам нравится на фанатском секторе, чувствовать там атмосферу и энергетику во время матча. Можно сказать, я полюбил хоккей с первого взгляда».
Когда впервые увидел снег, это был супер момент
Ахмед говорит, что если сбрасывает фотографии с хоккея друзьям в Африку, они удивляются и спрашивают: почему в Беларуси летом катаются на льду.
«У нас в Африке нет такой игры. До приезда в Гродно мы не знали о ней. Все из-за снега, которого у нас нет. Когда я впервые увидел снег, это был супер момент. Он мне так понравился, что я поехал в Гродно знакомится с „Коробчицким Олимпом“, там я учился кататься на лыжах. Целый день учился, а теперь я уже мастер. Снег и зима открывают новые возможности, о которых мы раньше не знали».
В ближайших планах у африканских студентов научиться кататься на коньках и попробовать поиграть в хоккей.