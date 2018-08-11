Африканский студент из Гродно: Можно сказать, я полюбил хоккей с первого взгляда 11.08.2018, 9:36

Студентов из Африки на секторе «Немана» уже знают и тепло принимают.

С началом хоккейного сезона на фанатском секторе гродненцев много новых лиц. Среди них и африканские студенты, которые впервые с хоккеем познакомились в Гродно, куда приехали учиться. Чем привлек этот вид спорта выходцев из Ганы и Нигерии, узнал Hrodna.life.

Студенты приходят на матчи «Немана» в Гродно уже в третий раз и идут именно на фанатский сектор, чтобы максимально ощутить хоккей. Африканских студентов на секторе уже знают и тепло принимают. Там говорят: «Мы красные, а они черные — и вместе мы «Неман».

Зашли посмотреть, что такое хоккей

Инициатором похода африканцев на хоккей является нигерийский студент университета имени Янки Купалы Ахмед Яхайе.

«Мы с друзьями часто играем в футбол и однажды после игры увидели много людей у Ледового дворца, — рассказывает Ахмед. — Подошли туда, а там, оказывается, был турнир, в котором принимал участие „Неман“. Нам сказали, что вход на матч бесплатный. Мы были удивлены и зашли посмотреть, что такое хоккей».

Так встречают африканских студентов на фанатском секторе «Немана»

«Никогда хоккея не видел»

На первом же матче африканские ребята так увлеклись хоккеем, что купили себе шарфы гродненской команды.

«Мы много фотографировали и снимали видео. И наши африканские друзья, которые тоже учатся в Гродно, писали, почему мы их не пригласили. До этого никто из нас никогда хоккея не видел, а тут такое интересное зрелище. В следующий раз я взял на хоккей еще несколько своих друзей. И всем понравилось. Я даже успел изучить одну кричалку: «Неман, мы с тобой!».

Силовая борьба, которой нет в футболе

Теперь каждый раз, когда Ахмед играет в футбол на ЦСК «Неман», он следит за афишей у Ледового. Студент планирует с друзьями посещать каждый матч гродненской команды. Обязательно на фанатской трибуне.

«Если есть матч, то я звоню друзьям и мы собираемся. Эта игра нам очень понравилась. Особенно силовая борьба, которой нет в футболе. А также отношения хоккеистов и болельщиков. Я заметил такую традицию, что игроки после матча подъезжают и благодарят каждого. Нам нравится на фанатском секторе, чувствовать там атмосферу и энергетику во время матча. Можно сказать, я полюбил хоккей с первого взгляда».

Африканские студенты во время матча

Когда впервые увидел снег, это был супер момент

Ахмед говорит, что если сбрасывает фотографии с хоккея друзьям в Африку, они удивляются и спрашивают: почему в Беларуси летом катаются на льду.

«У нас в Африке нет такой игры. До приезда в Гродно мы не знали о ней. Все из-за снега, которого у нас нет. Когда я впервые увидел снег, это был супер момент. Он мне так понравился, что я поехал в Гродно знакомится с „Коробчицким Олимпом“, там я учился кататься на лыжах. Целый день учился, а теперь я уже мастер. Снег и зима открывают новые возможности, о которых мы раньше не знали».

В ближайших планах у африканских студентов научиться кататься на коньках и попробовать поиграть в хоккей.