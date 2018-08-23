Фрилансер из Бреста защищает свое право заниматься журналистикой 23.08.2018, 16:57

Евгений Скребец

Журналист-фрилансер Евгений Скребец подал жалобу в суд.

Журналист-фрилансер из Бреста Евгений Скребец защищает свое право заниматься журналистикой. В августе Лунинецкий суд оштрафовал его на 20 базовых величин за материал, который появился на сайте «Радыё Рацыя».

Журналиста судили по статье 22.9 Административного кодекса за работу на иностранное СМИ без аккредитации. Сейчас Евгений Скребец подал жалобу в Брестский областной суд:

- Я посчитал, что моя вина не была доказана, так как я работал как журналист-фрилансер, а не как штатный корреспондент зарубежного СМИ. Плюс там было напутано с датами в протоколе. Говорили, что якобы это было еще 18-го июня, а на самом деле это интервью, если интервью считать правонарушением, я брал 14-го июня, а суд был 15-го августа. Это уже третий месяц пошел, а обычно, если за административное дело в течение двух месяцев не привлекли к ответственности, то вообще в связи со сроком давности его должны закрыть.

Более того, в своей жалобе журналист обращает внимание на то, что в местной лунинецкой газете по итогам суда вышла статья с комментарием судьи, который вел процесс, а по словам юристов - судья не имеет права комментировать для СМИ.