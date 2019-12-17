«На родительское собрание cумму меньше, чем $25 не беру» 8 17.12.2019, 11:31

1,255

иллюстрационное фото

Исповедь мамы третьеклассника из Минска.

Мама ученика третьего класса одной из минских школ рассказала cайту Charter97.org о том, с какими трудностями сталкиваются родители белорусских школьников и их родители:

- Сейчас мой сын учится в 3 классе. Основная головная боль — это домашние задания. Детям дают такую нагрузку, что просто без помощи взрослых они не в состоянии справиться. Например, по математике есть учебник, но кроме этого учебника есть еще комплект дополнительного пособия, в котором дети должны выполнять задания. Этого показалось мало. Классная руководитель обязала родителей купить еще одну рабочую тетрадь. Таким образом выходит, что только одну математику ребенок вместе с родителями делает около полутора часа, а ведь надо еще и другие уроки делать! Дети измождены этой принудиловкой, выполняют задания, как говорится, ради галочки и теряют какой-либо интерес к знаниям. Почему бы не дать детям меньший объём, но качественный, чтобы школьники не рассматривали учебные предметы как каторгу? А ведь вместе с детьми в этом испытании участвуют и родители.

Любой человек, который хоть раз открывал школьные учебники, может отметить сухость и скудность их содержания. Подача материала, скажем, для третьего класса слишком сложная. Если во многих европейских странах школьники получают знания в игровой форме, то в Беларуси же — в форме некой нудной лекции. Я не знаю, как вообще в министерстве образования одобряют такой учебный материал, который убивает в детях тягу к знаниям еще в зачатке. Хотя, если посмотреть на личность министра образования — это многое объяснит.

Отдельная тема — поборы. Деньги собираются регулярно и на все. Любой учебный год начинается и заканчивается сбором финансовых средств. Когда на родительском собрании стоит учитель и просит родителей скинуться на порошки и веник для класса — это жалкое зрелище. Одно дело, когда собирают деньги на мелкие нужды, а другое, когда стоит вопрос замены окон, скажем. На окна в прошлом году с родителей каждого ребенка собирали по 50 рублей. На мой прямой вопрос: «где те деньги, которые заложены в бюджет на образование?», педагог только развела руками и заявила, что если класс не соберет нужную сумму, то ее саму администрация лишит премии. Вот уже третий год я хожу на родительские собрания с суммой не менее чем 50 рублей. Каждый раз гадаешь, что школе понадобится очередной раз, что там сломается или испортится.

Но больше всего учителя боятся огласки в СМИ, потому и не называю свое имя. Угрожают даже в случае, если такое произойдет, говорят: «вы подставите школу». Как будто их поведение школу не подставляет!

Наших детей с самого детства хотят сделать винтиками системы, принуждая к командным конкурсам, абсолютно не интересным, не имеющим под собой практической базы. Так, например, учитель пишет в чате «с класса по 7 рисунков на тему пожарной безопасности» и будет давить этими рисунками, пока не соберет нужное количество. Ясное дело, что педагогу это меньше всего нужно, но просто на нее давит администрация школы, на администрацию давит комитет образование, на комитет — управление, на управление — министерство образования. Вот и получается, что тетеньки и дяденьки, ментально застрявшие в глубоком «совке», вместо того, чтобы давать детям знания, занимаются не этим, а лишь попытками создать из ребенка «идеологически правильного гражданина».

Мы часто слышим о том, что белорусская система образования требует реформ. Я же считаю, что ничего сложного в этом нет. Достаточно упростить систему. Учитель не должен тратить треть своего рабочего времени на заполнение всяких ненужных бумаг и другой бестолковой писанины. Педагогу необходимо дать свободу, потому, что в свободных условиях зарождается креативный подход к обучению, который и дает положительный результат. Дети – не кабинетные мыши, они обучаются и развиваются только тогда, когда учебный предмет вызывает живой интерес. При нынешней системе образования, когда педагоги скованы по рукам и ногам методическими рекомендациями, никакого результативного обучения нет и быть не может.