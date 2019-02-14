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Сочинский шабаш для особо избранных

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  • Владимир Халип
  • 14.02.2019, 9:05
  • 3,607

Но безнадежно падающий рейтинг не поднять никакими силами.

Брокен уже не в моде. Европейская глушь, отстой. Ни одну приличную ведьму туда не заманишь. В наши времена нечистая сила явно предпочитает Сочи, Красную поляну. Или в крайнем случае – окрестности Кремля.

Именно там в один из метельных дней февраля собрались ведущие ведьмы России. Их взбудоражила немыслимая новость: у Путина упал внезапно рейтинг. Подумать даже страшно – до 33 процентов! А потому в Москву слетелись все, кто мог. Мгновенно создали круг силы. Зажгли магические свечи. Страна затаила дыхание.

Этот таинственный процесс отслеживала не только суеверная Россия. Бескомпромиссный телеканал «Евроньюс» многократно повторял сногсшибательный сюжет о важном политическом событии. Дамы в черных балахонах в свободном ритме двигались по кругу, отвлекаясь изредка для скупого комментария на камеру.

А в параллельном монтаже высочайший обладатель пошатнувшегося рейтинга, облаченный в строгий камуфляж, упорно поднимался ввысь по крутому склону. Тайга вокруг была глухой и дикой. Он подустал, присел на подвернувшийся пенек. Соратники услужливо подали какой-то коричневый квадратик, найденный в траве. Странную находку он милостиво принял, понюхал почему-то. Брезгливо отбросил. И снова двинулся в сторону уже недалекой вершины.

Как сложилась дальше судьба этих покорителей неприступных склонов, и удалась ли ведьмам спецоперация по подъему рейтинга, новостной репортаж застенчиво умалчивает. Но судя по тому, что вскоре после памятного круга силы было назначено внезапно интеграционное совещание в Сочи, где-то что-то все же щелкнуло. И довольно выразительно. Не исключено, что ведьмы предполагали даже полноценный шабаш. Однако у высокого руководства на этот счет может быть иное мнение.

И все же дату встречи выбрали в полном соответствии с этим новым трендом – 13 февраля. Повестка дня замысловатая и до крайности туманная: что-то о дальнейшем углублении в целях неуклонного развития чего-то. А по сути все то же, что обычно: «наклонить ненаклоняемого».

По итогам таких встреч сопровождающим тележурналистам даже внятный репортаж смонтировать почти невозможно. Правитель перед камерами вообще рассказывает что-то несуразное о ночных откровениях с Путиным по каналам особой связи или вспоминает вдруг о том, как гневно хлопнув дверью, отказался наотрез посещать предложенные в качестве утешения соревнование по самбо.

Но, тем не менее, летает в Сочи аккуратно. По первому же вызову. Как некогда устремлялись в Москву здешние функционеры, независимо от ранга. Сменились поколения. Повадки сохранились. И не столь важно, куда лететь – в Кремль или в Сочи. Суть в том, что вызывают на ковер. А у кого этот самый «ковер», тот и начальник.

Пойдет ли там на этот раз откровенная беседа о путинском налоговом маневре, обменяются партнеры размышлениями о шалостях погоды или просто расскажут друг другу свои руководящие сны, никакого значения не имеет. О чем бы речь ни шла на этих посиделках, по углам будет по-прежнему слоняться унылая тень конфузного аншлюса. Только в этом суть. А все прочее – приложение. Или даже прилагательное. Как дверь в старой пьесе о бедном Митрофанушке.

И каждый из этих странных собеседников знает, что потуги их напрасны. Мало ли кому чего там хочется! Но кто же им позволит? Никакого объединения не будет. И халявной нефти никому никто не даст. Это все легенды давно почившей интеграции. Но фейковым союзникам бесконечно дорог сам процесс. А потому летят. Встречаются. Замаскировав под эту встречу заодно и отдых. Забыв о том, что встречались многократно и впустую. Демонстрируют корявые ухмылки перед тележурналистами. И непоколебимую уверенность, что лихо объегорили друг друга.

А то как же! Вот затеял Путин «ревизию» союзного договора. Его услужливые крючкотворы откопают какой-нибудь двусмысленный пунктик и предъявят партнеру бескомпромиссный счет. И тогда пойдет процесс.

Не пойдет. Это только кажется, что народ всегда безмолвствует, а всему миру на эти маленькие хитрости новоявленных кудесников начхать. Какой бы слабой ни казалась Европа, второго Мюнхена не будет. И никакие трюки с архивными кремлевскими бумагами имперские проблемы не решат. Но соблазн велик. И как тут не надеяться, что ловкие подручные в ворохе бумаг с размашистым автографом амбициозного агрария, оседлавшего внезапную удачу, все-таки найдут нужную зацепку. И разнокалиберная ржавчина возрожденного совка лавиной устремится к западным границам.

А девять с половиной миллионов граждан независимого государства будут терпеливо ожидать, пока два случайных лузера с упавшим рейтингом скажут им потом, как называть свершившийся по их воле факт – аншлюсом или единением.

И чем больше вот таких интеграционных встреч и посиделок в Сочи, тем яснее их финальная картинка: ни тому, ни другому уже давно ничего не светит. Уходящая натура на перспективу не влияет. Тот поезд, билет на который так навязчиво предъявляет Путин, уже давно ушел. И даже в расписании не значится. А карьеру его суетливого партнера погубили неискоренимые замашки колхозного спортсмена и невероятная услужливость провинциального выдвиженца. Эти двое вроде бы в разных весовых категориях, однако они в чем-то невероятно схожи. Каждый уже знает, что безнадежно падающий рейтинг не поднять никакими силами. Но все-таки с надеждой ждут, что им в итоге скажут ведьмы.

Время идет, а те не прилетают. В сочинском небе хмуро и пусто. Распространились даже слухи, что нечистая сила снова выбирает старый проверенный маршрут – на Брокен. Что поделать, такие времена.

Нормальная ведьма предпочитает шенген.

Владимир Халип, специально для Charter97.org


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