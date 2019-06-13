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В Бресте ожидается всплеск отравлений тяжелыми металлами

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  • 13.06.2019, 17:07
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По медицинским учреждениям рассылают инструкции.

В распоряжении редакции сайта Сharter97.org оказалась инструкция, разосланная медицинским учреждениям Бреста. В ней говорится о прогнозируемом всплеске отравлений тяжелыми металлами. Сотрудник одной из брестских больниц, на условиях анонимности, прокомментировал ситуацию:

«Мы раньше ничего не знали, у нас в больнице никто ничего не говорил. Нам известны только информация, полученные из СМИ и от знакомых. Я слышал, что подобного рода документы получили и в других медицинских учреждениях».

Напомним, на заводе АКБ под Брестом, который работает в режиме пусконаладки, зафиксированы превышения норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.


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