Экс-жена и представитель Бари Алибасова опровергли сообщения о его смерти
- 5.06.2019, 22:25
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(Обновлено)Ранее о том, что продюсер умер, сообщил в своем Telegram канале Сергей Минаев, а также Telegram-канал Mash.
Музыкант и продюсер Бари Алибасов не умер, заявила РБК его бывшая жена Виктория Максимова.
«Нет, это не правда, Слава Богу, он жив, сейчас проверили эту информацию, все хорошо», — сказала РБК Максимова.
Информацию о его смерти опроверг и представитель Алибасова Вадим Горжанкин в разговоре с телеканалом 360.
Ранее о том, что Бари Алибасов умер, сообщил в своем Telegram канале Сергей Минаев, а также Telegram-канал Mash.