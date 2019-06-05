Экс-жена и представитель Бари Алибасова опровергли сообщения о его смерти 5.06.2019, 22:25

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Бари Алибасов

Фото: Николаев Александр, Интерпресс/ТАСС

(Обновлено)Ранее о том, что продюсер умер, сообщил в своем Telegram канале Сергей Минаев, а также Telegram-канал Mash.

Музыкант и продюсер Бари Алибасов не умер, заявила РБК его бывшая жена Виктория Максимова.

«Нет, это не правда, Слава Богу, он жив, сейчас проверили эту информацию, все хорошо», — сказала РБК Максимова.

Информацию о его смерти опроверг и представитель Алибасова Вадим Горжанкин в разговоре с телеканалом 360.

Ранее о том, что Бари Алибасов умер, сообщил в своем Telegram канале Сергей Минаев, а также Telegram-канал Mash.