Зафиксирован факт превышения вредных выбросов на заводе АКБ под Брестом 8.06.2019, 13:23

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Областная охрана природы начала административный процесс.

На заводе под Брестом, который работает в режиме пусконаладки, зафиксированы превышения норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщает «Брестская газета».

«Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды начал административный процесс по факту превышения выбросов. Если нарушения будут дальше, будет забрано разрешение на выбросы», – заявил 8 июня заместитель министра природы и охраны окружающей среды Александр Корбут, отвечая во время прямой линии на вопрос брестского активиста Дмитрия Бекалюка.

Накануне в соцсетях появилась копия докладной записки областного природоохранного комитета в облисполком в которой говорится о превышении «установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от нормативных стационарных источников выбросов». Речь идет о ситуации на заводе ООО «АйПауэр», который пытаются запустить вблизи областного центра с 350-тысячным населением. Примечательно, что именно в этом году Брест отмечает свое 1000-летие.

Как следует из документа от 5 июня, на период пусконаладочных работ природоохранный облкомитет выдал предприятию «АйПАуэр» разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 22 августа этого года. В разрешении прописаны нормы выбросов таких веществ.

17 и 26 апреля были отобраны пробы и проведены измерения выбросов. В протоколах установлено превышение нормативов по 5 из 38 источников выбросов.

Начат административный процесс по статье 15.48 КоАП «Загрязнение атмосферного воздуха». По этой статье юридическое лицо могут оштрафовать до 200 базовых величин.

Для подтверждения факта превышения норм выбросов измерения должны провести еще раз в течение 30 дней. Заявка на проведение таких измерений подана в Республиканский центр аналитического контроля и охраны окружающей среды 30 мая.

Облкомитетом может быть рассмотрен вопрос о приостановлении действия разрешения на выбросы или о его прекращении, сказано в докладной записке в облисполком.

Также в ней содержится просьба «поручить всем заинтересованным принять незамедлительные меры по предотвращению нарушений природоохранного законодательства».